ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬ÀáÀÇ¤Îæ«¤ò·Ù¹ð!¡ØÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ï¤³¤³¤À!¤Ä¤Þ¤Å¤«¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ù
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦ÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ØÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ï¤³¤³¤À!¤Ä¤Þ¤Å¤«¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤¬É¬¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÀÇ¶â¡×¡ÖÍ»»ñ¡×¡ÖÁêÂ³¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸À¤ÈÆÍÇË¤ÎÏÀÍý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÀÇ¶â¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤à¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¤È¤ÏÊÌ¤ËÉÔÆ°»º½êÆÀ¤¬·×»»¤µ¤ì¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂ¾¤Î½êÆÀ¤ÈÂ»±×ÄÌ»»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÅê»ñ²È¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÀÖ»ú¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·ÌÚÂ¼»á¤Ï¡ÖÀÖ»ú·Ð±Ä¼Ô¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¶ä¹Ô¤ÏÀÇ¶â¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀáÀÇÌÜÅª¤ÎÀÖ»ú²½¤Ï¼¡¤ÎÍ»»ñ¿³ºº¤ÇÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸º²Á½þµÑÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£·úÊª¤Î²ÁÃÍ¸º¾¯Ê¬¤ò·ÐÈñ·×¾å¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎß·×³Û¤¬¾ùÅÏ±×¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤º¡¢ÌÚÂ¼»á¤Ï¡ÖÀáÀÇ¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Íø±×¤ò½Ð¤·¤ÆºÆÅê»ñ¤ò²ó¤¹Êý¤¬°µÅÝÅª¤Ë»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Ä¹´ü¾ùÅÏ½êÆÀ¤ÎÀÇÎ¨Ìó20%¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢6Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÀáÀÇ¤òÁÀ¤¦¤è¤ê¡¢Íø±×¤Î½Ð¤ëÊª·ï¤ò¼¡¡¹¤Ë¹ØÆþ¤·¤ÆÊ£ÍøÅª¤Ë»ñ»º¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¶â³Û¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤Ç¤¢¤ë¡£
Í»»ñ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±Í»»ñ¤È»ö¶ÈÍ»»ñ¤Î°ã¤¤¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯¼ý¤ä¶ÐÌ³Àè¤È¤¤¤Ã¤¿Â°À¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥¢¥Ñー¥È¥íー¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¶ÈÍ»»ñ¤ÏÄÂÂß»ö¶È¤Î¼ÂÀÓ¤½¤Î¤â¤Î¤¬É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¹õ»ú·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÖ»ú·è»»¤Ç¤Ï»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍÑ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¼¡¤ÎÊª·ï¹ØÆþ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÀÇ¶â¤ÈÍ»»ñ¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÀè¤ÎÀáÀÇ¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»ñ»º³ÈÂç¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁêÂ³¤ÎÊÉ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤¬ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ë¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤ë¡£1²¯±ß¤Î¸½¶â¤ÏÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤â1²¯±ß¤À¤¬¡¢1²¯±ß¤ÎÉÔÆ°»º¤ÏÂß²È¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¾²Á³Û¤¬7,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉéºÄÊ¬¤¬»ñ»º¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐ¾Ý»ñ»º¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£Ë¡¿Í¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð³ô¼°Ê¬³ä¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÀÇÊ¬»¶¤â¿Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âË¡¿Í·Ð±Ä¤¬¹õ»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÚÂ¼»á¤ÏÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÇ¶â¡¦Í»»ñ¡¦ÁêÂ³¤¬Ì©ÀÜ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÀáÀÇ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íø±×¤Î½Ð¤ëÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º³ÈÂç¤ÈÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÀÖ»ú²½¤ä²áÅÙ¤ÊÀáÀÇ¤Ï°ì»þÅª¤ÊÀÇÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢Í»»ñ¿³ºº¤ä»ö¶È·ÑÂ³À¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»ñ»º·ÁÀ®¤ÈÀÇÌ³ÀïÎ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍý²ò¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬ÉÔÆ°»ºÅê»ñÀ®¸ù¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
