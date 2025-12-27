年内ラストゲームで、若き力が大きな仕事を果たした。「大和証券Mリーグ2025-26」12月26日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）がトップ。第1試合で渋川難波（協会）がトップを取った流れを受け、チームは同日2連勝を飾った。

【映像】阿久津、フリテンリーチが大勝利の跳満成就

この試合は東家から阿久津、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）の並びで開始。阿久津のチャンスは早々に訪れた。東2局、ドラ一万の平和手。4巡目に赤5索を引き、くっつきのイーシャンテンとなった。ソウズに寄せている茅森が気になるものの、阿久津は五・八万待ちのフリテンリーチを決断。この時、茅森は大三元・字一色を見据えた超大物手だった。長引けば阿久津は大ピンチというところだったが、すぐに五万をツモ。リーチ・ツモ・平和・赤・ドラ2の1万2000点が完成した。

南2局1本場は松本が仲林から親満貫をロン。これで並ばれてしまったが、ここから阿久津は突き放しにかかった。同2本場に茅森から3900点（＋600点）、南3局はまたも茅森から5200点のロンを決め逃げ切りに成功した。

試合後は「1戦目に渋川さんがトップを取った時は、連投するだろうと思っていました。結果的に二人でデイリーダブルができて、めっちゃうれしいです」とコメント。東2局、茅森に役満の手が入っていたことを聞かされると「とんでもないですね…」と絶句。自身の待ちがすでに場に多く切られていたことから「『俺はもうこれから終わるんだ』と思っていた。ツモれてうれしかったですね」と笑顔を見せた。

最下位に沈んでいたチームも、この2連勝で確かな浮上の兆しをつかんだ。阿久津は最後にファンへ「今年は不安とかドキドキとか、いっぱい味わったと思いますが、僕ら選手も『やべえ！』と思っていました。最後にデイリーダブルで今週の悪い流れを断ち切って、良い年を迎えられます」とメッセージ。ファンからは「阿久津ありがとねー！」「あくちーナイス！」「応援します！」と大きな反響が寄せられた。

今年から参戦した男性最年少Mリーガーが示した勝負強さ。年明けの戦いでも、その躍動に期待が集まりそうだ。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）5万1500点／＋71.5

2着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）3万8900点／＋18.9

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）7000点／▲33.0

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2600点／▲57.4

【12月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋520.8（70/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋452.2（70/120）

3位 セガサミーフェニックス ＋196.3（70/120）

4位 BEAST X ＋141.5（70/120）

5位 TEAM雷電 ▲66.2（70/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲162.7（70/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲235.6（72/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲240.3（68/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲301.8（74/120）

10位 EARTH JETS ▲304.2（70/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）