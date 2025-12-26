内田理央「馴染みが良すぎて」プライベートメイクで多用！信頼のブラウンアイシャドウ

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【時短 】お仕事オフ日 の普段メイクを紹介投稿！』の動画を投稿。メイクの様子を公開しながら、愛用品も紹介してくれました！

【関連記事】内田理央「試す価値はある」効果を実感！愛用のまつ毛美容液

■アイシャドウ

動画で紹介されたのがこちら！

fwee/ポケットアイパレット EP04ソルティキャラメル 税込2,310円（公式サイトより）

5色のカラーが一つになったアイシャドウパレット！内田さんはブラウン系のカラーを愛用中。

この日はブラシを使って塗布していましたが、内田さんはこのパレットについて「マットなのでめちゃくちゃ塗りやすくて」「指でもいけちゃうくらい馴染みがいい」とブラシがなくともメイクができてしまうとコメント。

また、使用頻度についても「適当な日は基本これかも」とよく使うアイシャドウだと明かしてくれました。

その使用感についても「馴染みが良すぎて、適当に塗ってもボカせる」と語り、信頼している様子を覗かせていました！

■投稿もチェック

動画内では、そのほかのコスメも紹介しながら、オフの日のメイクの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。