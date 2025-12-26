楽天モバイル、契約数1000万回線突破を記念してキャンペーン開催
楽天モバイルは、12月25日に契約数が1000万回線を突破したと発表した。これを記念して、「1,000万回線突破記念！年末年始 運試し」キャンペーンと「【1,000万回線記念】楽天モバイルショップでお見積もり＆エントリーで1,000万ポイント山分け！」キャンペーンを実施する。
SNSキャンペーン「年末年始 運試し」では、楽天モバイル公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストして、くじに参加した人の中から抽選で楽天モバイルオリジナルだるま、純金製SIMカード（レプリカ）、楽天ポイント（期間限定ポイント）を合計320人にプレゼントする。キャンペーン期間は2026年1月9日13時59分まで。
一方、楽天モバイルショップ限定キャンペーンでは、12月26日開店から26年2月28日閉店までのキャンペーン期間中にショップで見積もりのうえ、エントリーした人を対象に1000万ポイントを山分けで進呈する。また、2026年1月15日から、各店舗で、1000万回線突破を記念した限定デザインの「お買いものパンダステッカー」を配布する。
楽天モバイルは、「第4のキャリア」として20年4月8日にモバイル通信サービス開始した。現在の料金プランはRakuten最強プランと、データ通信専用のRakuten最強プラン（データタイプ）のみ。
