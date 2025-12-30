この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に、イギリス・ロンドンで人材紹介会社を経営する73歳の女性ミミさん（仮名）が出演。ひと月あたり約48万円という年金の詳細や、亡き夫との思い出、海外から見た日本の姿について語った。



ミミさんは現在73歳で、2004年からロンドンで人材紹介の会社を21年間経営しているという。年金については、自身の国民年金が約22万円、60歳で亡くなった夫の遺族年金が約26万円で、合計すると月額約48万円を受給していることを明かした。



イギリスの年金制度について、ミミさんは受給開始年齢が日本と同様に年々引き上げられている現状を解説。自身の世代では60歳から受給できたが、働き続けていたため66歳まで繰り下げたと語った。その際、遅らせた6年分の年金を一括で受け取るか、月々の受給額を増やすかの選択肢があり、「いっぺんにください」と一括受給を選んだというユニークなエピソードも披露した。



また、夫は外務省に勤める公務員で、早期退職後の60歳で亡くなったため、年金を受給する前に他界したという。ミミさんが受け取る遺族年金は、夫が受け取るはずだった年金額の半額に相当するそうだ。一方で、ミミさん自身も20歳前後の頃に日本で2年間働いた経験があるが、日本の年金制度とイギリスの制度では加入期間を通算できない「期間の合算」がないため、日本の年金は受給できていないという実情も明かされた。



動画の後半では、夫を癌で亡くした際の経験にも言及。診断からわずか2週間で亡くなったというが、最期の3日間を過ごしたホスピスでは、穏やかな時間を過ごせたと振り返った。ミミさんは自身の経験から、死期が迫る人に対して「行かないで」と引き留めることは、かえって本人を苦しめるかもしれないと考え、「もう行っていいよ」と声をかけたと語り、その人柄をにじませた。