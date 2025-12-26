「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「管理職1年目」がやりがちな失敗

初めて管理職に就いたとき、多くの人が「正解」を模索します。

ですが、皮肉なことに、その「正解を探す」姿勢そのものが、失敗の温床になることがあります。

今回は、管理職1年目がやりがちな失敗を、ワースト3形式でお伝えします。

失敗1：「部下に嫌われないようにふるまう」

最もよくあるのが、「管理職になったら、人間関係を壊さないように…」という気遣いが行き過ぎて、部下に迎合してしまうケースです。

当然ながら、管理職の役割は「人当たりの良さ」ではありません。

重要なのは、チームを目標達成に導くこと。

「叱れない」「決められない」「指示がぼんやりしている」といったリーダーでは、チームが崩壊します。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーにとって、部下は友だちではありません。

良好な人間関係は、目的達成の手段にすぎないのです。

――『リーダーの仮面』より

目的と手段を取り違えると、成果もチームもついてきません。

失敗2：「自分が動くことが“模範”だと思い込む」

プレーヤー時代の成功体験が強い人ほど、「自分が模範だ」と陥る落とし穴です。

「俺が誰よりも早く来て、誰よりも動く」という姿勢を見せれば、部下もついてくるだろう。そう考えてしまう。

しかし、管理職の役割は、「手を動かす」ことではなく、「頭を使って判断する」こと。

プレーヤーとマネジャーは役割が異なります。自分が動くことでチームのボトルネックになるようでは本末転倒です。

失敗3：「なんでも自分で決めようとする」

自分が責任者だという意識が強すぎると、「すべての判断を自分でやらなければ」と抱え込んでしまう人もいます。

結果として、決裁が遅れ、ボトルネックになり、部下は動けなくなります。

管理職に必要なのは、部下に権限と責任を委ね、彼らを信じて任せる力です。

意思決定の質とスピードをどう両立するかが問われるのです。

「プレーヤー時代の成功体験」は一度捨てよう

管理職1年目の人がつまずく最大の原因は、プレーヤー時代の成功体験を引きずることにあります。

優秀なプレーヤーが、必ずしも優秀なマネジャーになるとは限りません。

「嫌われないこと」

「動き続けること」

「すべてを自分で判断すること」

これらを美徳と思っているうちは、マネジメントの本質を見誤ります。

だからこそ、リーダーは「仮面をかぶる」必要があるのです。

感情に流されず、役割に徹する。その一貫した姿勢が、信頼される管理職への第一歩となります。リーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。