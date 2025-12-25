三重県明和町の職員が去年11月に死亡したことを巡り、町が設置した第三者委員会は、特定の上司から不適切な発言が繰り返され、死亡との因果関係を否定できないと結論づけ、パワハラを認定しました。

この問題は、去年10月に明和町役場の建設課に勤めていた職員が帰宅中に事故を起こし翌月に死亡したもので、遺族から職場内でパワハラを受けたことが死亡した原因になったのではないかと指摘がありました。

指摘を受けて明和町は、全職員を対象にアンケート調査を行い、その結果、亡くなった職員が特定の上司から長時間叱責されるなどのハラスメントが疑われる行為を目撃したとの証言があったということです。

その後、弁護士らで作る第三者委員会を設置して、ハラスメント行為の有無や死亡との因果関係などを調査していました。

24日、第三者委員会の柴田孝之委員長は、亡くなった職員の日記や複数の職員の証言から、職員が特定の上司から複数回人格を否定する発言や長時間の叱責を受けていたことを認め、パワハラを認定したうえで、死亡との因果関係は否定できないと結論づけました。

調査結果を受け、明和町の下村由美子町長は「問題を早期に共有し、対応する仕組みが機能していなかった」と語りました。