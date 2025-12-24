ÀÖ»ú¹ñºÄ¡¢5Ç¯±äÄ¹¸¡Æ¤¡¡ÆÃÎãË¡¡¢ºâ¸»ÉÔÂ¤ÇÈ¯¹Ô
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÆÃÎãË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬26Ç¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÀÇ¼ý¤À¤±¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö·ÐÈñ¤òÏÅ¤¨¤º¡¢ºâ¸»ÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¹ñºÄÈ¯¹Ô¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£»²±¡¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤¬¡¢ÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÏË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºâÀ¯Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë·úÀß¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃÎãË¡¤Ï11Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇËèÇ¯ÅÙÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀÖ»ú¹ñºÄÈ¯¹Ô¤¬Í¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñ¹¶ËÉ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤¿¤á¡¢Ê£¿ôÇ¯ÅÙ¤ÎÈ¯¹Ô¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤¿¡£