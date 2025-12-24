¡ÚJRÅì³¤¡ÛÄ¹Ìî¤ÈÌ¾¸Å²°·ë¤Ö¡ÖÆÃµÞ¤·¤Ê¤Î¡×¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö385·Ï¡×¥Ç¥¶¥¤¥óÈ¯É½ ¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤òæÆ¤±¤ëÁÖÉ÷(¤½¤¦¤Õ¤¦¡Ë¡×2029Ç¯ÅÙ¤´¤í¤ÎÆ³ÆþÌÜ»Ø¤¹¡ÚÄ¹Ìî¡Û
JRÅì³¤¤Ï¡¢Ä¹Ìî±Ø¤ÈÌ¾¸Å²°±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÆÃµÞ¤·¤Ê¤Î¡×¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÌ»º¤Ë¸þ¤±¤¿Àè¹Ô¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¿®Ç»¡¦ÌÚÁ¾¡¦ÈþÇ»ÃÏ¶è¤Î¡ÖË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤ÎÄ´ÏÂ¡×¡£
¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤òæÆ¤±¤ëÁÖÉ÷¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¤ä¤Þ¤Ê¤ß¤òñ¥ÁÖ¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯É÷¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¤¬23ÆüÈ¯É½¤·¤¿¿··¿ÆÃµÞ¼ÖÎ¾¡Ö385·Ï¡×¡£
¥°¥êー¥ó¼Ö¤Ï¡ÖÍ¥²í¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÅÅÆ°¥ì¥Ã¥°¥ì¥¹¥È¤ä3Îó¥·ー¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ï¡Ö¼«Á³¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÌÚÁ¾¤Î¿¹ÎÓ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿§ºÌ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿··¿¼ÖÎ¾¤Ï2029Ç¯ÅÙ¤´¤í¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£