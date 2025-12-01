中森明菜が8年ぶりのクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」を緊急配信！動画メッセージも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜が8年ぶりのクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」（読み：メリークリスマス マイハート）を12月23日に8年ぶりのディナーショーで初披露。12月24日のクリスマスイブより緊急配信が開始となった。

■「この曲が、みなさまのクリスマスをさらにあたたかく彩る一曲となりますように」（中森明菜）

中森明菜が1982年のデビュー以来初の作曲を手掛けた本曲の作詞は「HZ VILLAGE」（読み：エイチゼット ヴィレッジ）。明菜の事務所名でもある「HZ VILLAGE」は、中森明菜を中心としたクリエイティブチームを意味する。また、「Merry Christmas, My Heart」は、25thアルバム『明菜』（2017年11月8日発売）以来、約8年ぶりの新曲。同アルバムには、クリスマスソングの「メリークリスマス -雪の雫-」も収録されていた。

また2017年以来、8年ぶりとなる今回のディナーショーでは、デビューシングルの「スローモーション」「セカンド・ラブ」「十戒（1984）」「DESIRE -情熱-」等、大ヒットシングル曲を中心に、原曲に忠実なオリジナルアレンジで披露。東京ドームホテル3日間5公演（各回410人計2,050人）、ザ・リッツ・カールトン大阪2日間3公演（各回500人合計1,500人）のチケットは全て完売となっている。

■中森明菜 コメント

2025.12.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Merry Christmas, My Heart」

