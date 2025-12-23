この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

″ファン感情は大事″元プロ野球選手・小林至氏がメスを入れる！ポスティング“古巣以外”移籍はおかしい！球団もファンも納得する新ルールを提言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元プロ野球選手で江戸川大学教授の小林至氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ポスティング新ルール】球団もファンも納得する改定案／FA取得期間は長すぎる？／佐々木朗希25歳ルールの問題点【小林至のマネーボール】」を公開。プロ野球のポスティングシステムやFA制度における問題点を指摘し、選手、球団、ファンの三者が納得できる制度改革案を提言した。



動画で小林氏は、ポスティングで海外移籍した選手が日本球界に復帰する際、古巣以外の球団へ移籍するケースが相次いでいる問題に言及。現行制度ではルール違反ではないとしつつも、「ファン感情は大事」と述べ、ファンの納得感を得られるルール作りが必要だと主張した。そのモデルとして、韓国（KBO）や台湾（CPBL）の制度を挙げる。両リーグでは、海外移籍後も元所属球団が選手の保有権を持ち続け、国内復帰の際は必ず古巣に戻るルールが定められているという。



これを参考に、小林氏は国内復帰における新ルール私案を提示。?国内リーグに戻る際の保有権は旧所属球団が持つ、?保有権の期間は日本におけるFA取得までの残り期間とする、?復帰時の年俸はポスティング前以上を保障する、といった具体的な内容だ。これにより、選手の権利を守りつつ、ファンが抱く「育ててもらった恩を仇で返すのか」という感情にも配慮できると説明した。



さらに、佐々木朗希投手のケースで注目されるメジャーの「25歳ルール」にも触れ、日本からも同様のルールを設けることを提案。ポスティングでの移籍を「26歳以上、またはNPB在籍6年以上」に限定することで、若手有望株の流出を防ぎ、メジャー球団間の公正な獲得競争を促す狙いがあるとした。小林氏は、現行制度が抱える矛盾を解消し、より良いエコシステムを構築する必要性を訴え、議論の活性化を促した。