Jアウォーズとの違いは？ 日本プロサッカー選手会のJ１ベストイレブン決定！ 鹿島から最多４名選出
日本国内のサッカークラブに所属するプロサッカー選手（一部の外国人選手を含む）と海外のサッカークラブに所属する日本人プロサッカー選手が会員となっている『日本プロサッカー選手会（JPFA）』。同組織の公式アカウントが12月23日、J１のベストイレブンを発表した。
シーズンを通して活躍したJPFA所属選手を表彰する「JPFA J１アワード2025」。J１の栄えある11人は以下のとおり。
GK
早川友基
鹿島アントラーズ／初受賞
DF
植田直通
鹿島アントラーズ／初受賞
古賀太陽
柏レイソル／初受賞
荒木隼人
サンフレッチェ広島／初受賞
MF
知念 慶
鹿島アントラーズ／初受賞
小泉佳穂
柏レイソル／初受賞
稲垣 祥
名古屋グランパス／初受賞
FW
鈴木優磨
鹿島アントラーズ／２年連続２回目
細谷真大
柏レイソル／２回目
相馬勇紀
FC町田ゼルビア／初受賞
伊藤達哉
川崎フロンターレ／初受賞
今季のJ１で９年ぶり９度目の優勝を果たした鹿島から最多４名が選出。先日に行なわれた「Jリーグアウォーズ」でのJ１ベストイレブンで選外だった知念、鈴木、細谷が選ばれた。なお、各賞が表彰される「JPFAアワード2025」は12月28日に開催。各賞の受賞選手が出席し、司会・進行は元日本代表DFの内田篤人氏が務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
