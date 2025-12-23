

新 TV-CM「ウルトラあのちゃん」篇場面カット

ブックオフは、2026年1月1日から1月4日までの4日間、本が全品20%オフになる「ウルトラセール」の実施に伴い、歌手・モデル・タレント・俳優とマルチに活躍するあのが出演するCM「バイトのあのちゃん」シリーズ最新作である、「ウルトラあのちゃん」篇を2025年12月27日より全国で放映開始する。本TV-CMに加え、他3篇もWEBで公開する。

本が全品 20%オフになる「ウルトラセール」は、2026年1月1日から1月4日までの4日間、全国約800店舗の「ブックオフ」で実施する。漫画・小説・実用書のみならず、110円で販売されている本も対象となる。また、この期間は全商品を対象とし1,100円（税込）購入するごとに、金券が当たる抽選券を１枚進呈。

新TV-CM「ウルトラあのちゃん」篇では、あのとプライベートでも親交があるメイプル超合金の安藤なつが初出演。ウルトラセールにちなんで二人羽織で「ウルトラあのちゃん！」として、安藤の後ろからあのがひょっこりする内容になっている。

WEB配信のCMでは、2023年8月から開始した「バイトのあのちゃんシリーズ」でお馴染みとなりつつあるブックオフの店員姿で登場したあのが、趣味休みのために安藤を自分の代役に立てたり、あのと思いきや謎のおじさんがひょっこりしたり、と「バイトのあのちゃんシリーズ」らしい思わずクスッと笑ってしまう遊び心満載なCMとなっている。

さらにメイキングインタビューでは、CM内での入れ替わり演出に掛けて、二人で一緒にはじめたい趣味や入れ替わったらお互いの体でやってみたいことなど幅広く語ってもらった。また、チャレンジ企画として、プライベートでも仲のいい、あのと安藤による「以心伝心ゲーム」も実施。

ブックオフ新 TV-CM「ウルトラあのちゃん」篇

勤続年数3年目を迎えるあの店員がアルバイトの代役として連れてきたのは、あの店員よりも少し大きな安藤なつ。安藤の見た目は、あの店員よりも少し大きく、阿修羅のごとく腕が４本も。あの店員よりも２倍の告知能力を備え、店内でウルトラセールの告知を行う。「ウルトラセール、本が全品 20%オフ！」と声はあの店員、見た目は安藤のギャップに、先輩店員も思わず戸惑いと驚きの表情に。安藤の背中からひょっこり、あの店員が登場し、「ウルトラ感を出すために、ウルトラあのちゃん」とタネ明かしをするのでした。

撮影現場レポート

今回の新TV-CM「ウルトラあのちゃん」篇では、「趣味はじめ」をテーマに、プライベートでも仲の良いあのと安藤なつがCMで共演。普段は黒縁メガネを身につけている安藤も、ブックオフのコーポレートカラーに合わせた青縁メガネで現場入り。現場に入った直後はお互いやや緊張した面持ちも見られたが、撮影の合間には、安藤があのにパンチのフリをしたり、あのが安藤の髪型を真似したりと、戯れ合う姿も見られた。二人の間に流れる和やかな雰囲気で、現場は終始和やかなムードで撮影が進んだ。

特に、二人羽織のシーンでは、安藤が動けないあのを気遣い「動くよ〜」「暑くない？大丈夫？」と声をかけ、あのも安心しきって安藤にもたれかかるなど、プライベートの親密な関係性が垣間見えた。息ぴったりの動きで二人羽織の撮影はスムーズに終了。その後の記念撮影では、安藤が「（あのちゃんを早く）解放させてあげて〜」と気遣い、「ウルトラ級の仲良しぶり」で撮影を終えた。

あの＆安藤なつ インタビュー

――CMやラジオなどで共演する中で発見した、お互いの意外な一面はありますか？安藤

よく人のことを見ていますね。そんなに至近距離でいなかった時でも、「唇のカサカサが治るからつけな〜」ってリップクリームをくれました。あの

メガネが青かった。ぼく、紫とか赤、茶色のイメージだったけど今日のメガネ青いと思って。安藤

紫のメガネしたことないんですけどね〜（笑）逆に見てたのか見てなかったのか…。でも青は気づいてくれました。――CMでは『お正月の趣味はじめ』がテーマですが、最近はじめた・はじめたい『一歩』はありますか？あの

ぼくは爪を綺麗にしています！ギターを弾くこともあり、（爪が）削れて汚かったんですけど、やすりで爪を磨くことで爪が綺麗になりました。安藤

スクワット90キロを始めました。（あの、驚いて言葉をなくす。「スクワット90キロ…。」）今、MAXが90キロなので、次は100キロいきたいです！あの

それは自分と重りどっちが重いんですか？安藤

ぜんっぜん自分。だけど、自分ぐらい重い人を持ち上げられるようになりたい。もっと筋肉をつけたいです。――お二人で一緒に始めたい趣味は？あの

時間がなくてもできるやつがいいです。安藤

ゲーム？あの

射撃系が好きです。安藤

あ、一緒だ。あの＆安藤：射撃系のゲーム、一緒にやります！！あの

会わなくて済むやつ安藤

「会わなくて済む」って、なんか嫌だな（笑）あの

会わなくても会えるから！――この１年間でウルトラ級に成長したことは？安藤

完全に尻の厚みですね〜。久しぶりに雛壇に座ったら、隣に座ったパーティーちゃんの信子ちゃんに「座高、高くなってないっすか？」って言われました。よく考えたらスクワットをやりすぎて、ちょっと厚みが増しました。あの

ぼく、逆に厚みが減りました。なんかどこ座っても（お尻が）めっちゃ痛い。厚みがあったら痛くない…？安藤

痛くない！あの

座るよりも立っている方が楽で！どんどん体が削れている（笑）――もし、お二人が入れ替わったらしてみたいことは？安藤

（アーティストとして活動しているので）ギターを弾いてみたい。あの

ぼくは大型バイクをカッコよく乗りたいです。それで出勤とかしてみたい。安藤

ラジオの出勤はバイクで行っているからね。この体格じゃないと無理だと思う。（乗っている）バイクが 300〜400キロあるから。駐車場からの出し方のコツも教えてあげるね。――１年間頑張った自分にご褒美をあげるとしたら？あの

ベッドが欲しいです！1年ぐらいベッドとマットレスのサイズが合っていなくて、ベッドフレームの脚の柵にマットレスが乗っていて、ラージヒルみたいなところで、（斜めになりながら）ずっと寝てるんです。質の良い睡眠を取るために、高額を出して買ったのに、ミスって…。でも、高額を出して買ったから、1年は使おうと思って使っていたので、ご褒美に買います！安藤

靴べら？

最近、（バイク用に）ブーツを買ったけど、お腹の肉がアレ（邪魔）なんで、靴べらがないと履けないことに気づいて…今はそっと（ブーツを）しまってあります。あの

もったいない。靴べらは、ちょうどいいね。サンタさんも持って来やすいし！安藤

（笑）そうだね、かさばらないね。（ご褒美は）靴べらです。

「以心伝心ゲーム」チャレンジ

仲良しで知られるあのと安藤にお互いの理解度をチェックする以心伝心ゲームに挑戦してもらった――クリスマスといえば？あの＆なつ

せーの！あの

ゆきだるまなつ

ツリーなつ

絶対ツリーでしょ！あの

ゆきだるまって書きそうだったからなつ

いや、フォルムで言ったの？（笑）だってツリーはさ、家に大きいのがあるじゃん！

それぐらい思い入れがあると思って。あの

うん。6月ぐらいから出してる。なつさん家にツリーあるイメージがなかったから、好きそうなのを書いて合わせにいっちゃいました。なつ

ゆきだるまが好きって言ったっけ…？あの

なんかそれっぽいな〜ってなつ

絶対フォルムでしょ！！お互いのこと考えすぎちゃったな〜。――クリスマスプレゼントといえば？なつ

シンプルなんだと思うんだ…。可愛い感じでいきましたよ。あの

ぼくは逆に合わせてくれるのを想定して書きました！あの＆なつ

せーの！あの

歯のなにかなつ

くつしたあの

え！なんで！？なつ

え、なになにそれ！？気持ち悪いじゃん…。あの

歯のキーホルダーとか歯のシールとか。歯モチーフのプレゼントが欲しいなつ

そうだ、歯並びがガタガタ好きだもんね。あの

くつしたってなに？？そんなのいらないです。なつ

きついな〜――クリスマスパーティーに欠かせない食べ物といえば？あの

これは絶対合うと思う。ぼくはなつさんに合わせます！なつ

これはもう絶対合うでしょ？合わせてくれてるんだもんね。あの＆なつ

せーの！あの

たこやきなつ

チキンあの＆なつ

え！なんで！？あの

なんで！？ちょー合わせたのに！？！？なつ

これ（たこやき）通年だから！

1年中だから！！あの

なつさんがたこやき作るのすごく上手だから、いつもパーティーしてる。だからクリスマスパーティーでも絶対たこやきだと思った。なつ

いや、通年なんですよ。クリスマスの食べ物っていうイメージでチキン。シンプルに。あの

ぼく、合わせるって言ったじゃないですか。なつ

怒られてんだ、これ。全然、以心伝心できてなくない？――クリスマスツリーの一番上に飾るものといえば？あの

絶対合う！！ぼくのツリーを見てたらわかる。なつ

ぼくのツリー？…不安になってきた。あの＆なつ

せーの！あの

ほしなつ

星あの＆なつ：やったー！！あの

絶対、星！大好きです！なつ

やっと以心伝心したね！――二人でクリスマスパーティーをするならどっちの家でする？あの＆なつ

せーの！あの

なつさんなつ

あのなつ

え、なんで！？だってツリーあるんだよ？？あの

なつさん家がいい。基本なつさん家じゃないですか？明かりも暗くてパーティー感もある。なつ

たしかにウチ暗いんですよ。間接照明しかつけてなくて。あの

安心する。それに、キラキラ電飾やりたい。全部、部屋ぼくが改造したい。クリスマス仕様にしたいです！なつ

じゃあやってくれる？任せるよ？？あの

片付けはしないです。なつ

やだな〜。めちゃくちゃやりそう。ペンキとか使って。…ペンキはなしでお願いします。ツリーがあるからあの氏の家かな〜って思ったんですけどね。あの

ぼくの家はちょっと他人は入れたくない（笑）なつ

他人！？やだな〜他人って言われるの。あの

他所の人はあんまりいれない。なつさん家がいいと思います！なつ

じゃあ今年もやってね。