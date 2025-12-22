マクドナルドにて、多くの方々に愛されているサイドメニュー「マックフライポテト」

「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」のフレーバーとして「シャカシャカポテトハッピーターン味」が期間限定で発売されます☆

マクドナルド「シャカシャカポテト ハッピーターン味」

価格：ポテト単品+40円(税込)〜／バリューセット価格+40円(税込)〜

販売期間：2025年12月29日（月）〜2026年2月上旬(予定)

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

長年多くの方々に愛され続けている、マクドナルドの人気メニューの1つ「マックフライポテト」

じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、食べた人が笑顔になる、お腹も心も幸せになるサイドメニューです。

そんな多くの方々に愛される「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」に、2024年シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして人気を博した“ハッピーターン味”が期間限定で復活、再登場！

「シャカシャカポテト ハッピーターン味」は、亀田製菓株式会社の人気米菓である「ハッピーターン」の味わいをマクドナルドの大人気商品であるマックフライポテトで再現したメニューです。

たくさんのファンに愛されているあの“甘じょっぱいしあわせ”な味わいが、シャカシャカポテトで楽しめる夢のコラボレーションとなっています。

2024年の販売時は多くのゲストから人気を博したことで、想定を大幅に上回るスピードで販売終了となったため「また販売してほしい」「もう一度帰ってきてほしい」と、復活販売を希望する多くの声が届きました。

その状況を踏まえ、マクドナルドも亀田製菓も、ファンからの熱烈な期待に応えたいと考えて話し合いを重ねた結果、2社の熱い思いで復活が実現。

2026年に50周年を迎えるハッピーターンブランドと、同じく2026年に55周年を迎えるマクドナルド、記念すべき周年イヤーに戻ってきた夢のコラボレーションが楽しめます。

マックフライポテトを食べながらも、“ハッピーターン”を食べているような“味の再現”にこだわった「シャカシャカポテト ハッピーターン味」

”ハッピーターン”の風味を再現するために、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいを感じられるよう、お米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことが、開発のこだわりです。

ついつい目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない…そんな2つのメニューがタッグを組んだ楽しみ方が届けられます☆

2024年シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして人気を博した“ハッピーターン味”が期間限定で復活、再登場。

マクドナルドにて2025年12月29日より販売される「シャカシャカポテト ハッピーターン味」の紹介でした☆

