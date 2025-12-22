〈「夏と冬の外掃除はキツい」朝から働いて時給は1000円以下…シニア世代の人気職種「マンション管理人」の意外な実態〉から続く

今や日本社会に欠かせない存在となった「働く高齢者」。その実態は想像以上に過酷で、時に驚きに満ちている。

労働ジャーナリストの若月澪子氏が21人の高齢労働者に密着取材した『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）から、特に興味深い「シニアの働き方」の実情を抜粋して紹介する。（全4回の2回目／つづきを読む）

「70代が活躍中」の現場とは

「学生さんが活躍中」「20〜30代の女性が活躍中」

求人情報の文面にはよく、「活躍中」の文字が躍る。この「活躍中」には、「その年齢（属性）の人が来てほしい」という採用側の強い意志が現れている。「学生」「20〜30代」という結界が張られた求人にシニアは応募しづらい。

そもそも採用側が人を雇う際に年齢制限を設けることは、雇用対策法で禁止されている。

そこで年齢にこだわりがある雇用者は、「活躍中」というフレーズで働き手を選別する。

あえて「60代が活躍中」と記す求人は、「人手不足」かつ「報酬が低い」。そして「70代が活躍中」を標榜する求人と言えば、首都圏では「清掃」一択と言っていい（まれに警備もある）。実際、ビル・駅・公共施設・病院では、清掃で「活躍中」のシニアを見かける。

「70代が活躍中」の現場とは、どんな仕事なのだろう。

筆者は「60〜70代活躍中」「病院の清掃」「時給1163円」という求人に応募してみた。

そこは終末期のがん患者の緩和ケアを行う病床数200床ほどの病院で、開院して50年以上の歴史があるという。外観は茶色のレンガ調で、お化けが出てきそうな古い建物だ。

面接に呼ばれたのは、病院の屋上に備え付けられたプレハブ小屋。そこが清掃員の控室と清掃用具置き場だった。ここも、お世辞にも「綺麗ですね」とは言えないボロさ。煤けた壁には掃除機やモップが立てかけられ、洗濯済みのタオルが何枚も吊り下げられている。

アラフィフも「若い人は大歓迎」と言われて

清掃会社の社員という60代と思われる男性が面接してくれた。この清掃会社は、都内の病院やオフィスビルなど、さまざまな施設に清掃員を派遣していて、この病院には8人の清掃員を送り込んでいる。

「若い人は大歓迎。よろしくね」

ちょうど居合わせた来年80歳だという清掃員の女性に挨拶された。若いといってもアラフィフの筆者である。ここの清掃員は60代後半〜70代の男女、あとは30代のベトナム人の青年。シニアと外国人は、人手不足の現場では定番のメンツだ。

午前と午後で4人ずつに分かれ、勤務時間はいずれも4時間。しかし、控室に貼られた掃除の分担表は穴だらけ。欠員は今いるメンバーが分担して埋めているようだった。

病院の業務用エレベーターに「和顔悦色施」という言葉が、テプラで貼られている。意味をググると「仏教用語、優しい笑顔を施すこと」とあった。

よその会社に清掃員として出向する「左遷」

仕事の開始は朝6時半。

掃除用具は、モップのノズル、コードレスの掃除機。さらに付け替え用の濡らしたモップ10枚、タオル3枚、ゴミ袋、洗剤などが入った買い物カゴを渡された。これらワンセットを持って、それぞれの持ち場に移動する。持ち歩くだけでかなりの重労働だ。自分が70歳になった時、これを持って移動できる気がしない。

清掃のやり方は、面接した社員が教えてくれた。60代かと思っていた彼は実は50代（というかまだ50代前半）、よその会社から出向して、この清掃会社で働いているという。

「まあ左遷ってやつですよ。もともと小売業の会社に勤めていたんですが、そこからこの清掃会社に来ているんです」

老けこんだ50代社員は、モップのかけ方を教えながら語った。よその会社に清掃員として出向させる、世の中にはこんな「左遷」があるのか。いきなりのミドルシニアの告白に衝撃を受ける。

腕がパンパンになるモップがけ

筆者は医療スタッフのバックヤードの清掃を命じられた。

院長室、ドクターの宿直室、ナースの宿直室、栄養士の控室、ナースの更衣室、介護士の更衣室、医局。医療スタッフが出勤する前に部屋の床にすべて掃除機をかけ、モップがけし、ゴミ捨てを行う。

モップがけは重労働だった。濡らしたモップなので床の滑りが重たい。それも「∞（むげん）」を描きながらモップを左右に動かすように教えられたので、二の腕に力が入る。

床の染みを落とすのは、ちょっとした筋トレだ。これをシニアがやっているというから驚きである。

75歳のカズオさん（仮名）はスイスイとやっていた。痩せた体に、ジャンパーをはおり、頭にバンダナを巻いている。聞くと、もう10年勤めているという。すでに体が出来上がっているのだろう。

朝の古ぼけた院内は暗く不気味で、テンションが下がる。きつい、汚い、安い、暗い。この環境では、若い人は来ないだろう。

「無限」に思える10メートルほどの廊下にモップをかけたら、腕がパンパンになった。ずっと下を向いていたので、首もカチコチだ。これまでにいくつかの肉体労働を体験してきたが、これはハードな部類に入る。

