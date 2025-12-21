この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍・りゅう先生が語る「言葉が薄っぺらい人の原因は哲学がない」衝撃の真相

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」で、りゅう先生が「凡人と成功者を分ける思考法。成功者だけが知っている“裏の思考法”、全部暴露します。」と題し、ビジネスの根源であり現代社会で圧倒的な成果を生む“哲学”について熱く語った。「哲学って実はすべてのビジネスの根源であり、今後あらゆるビジネス活動にも通じるめちゃくちゃ大切な話」と冒頭から切り込んだりゅう先生。その重要性を「哲学ある経営者って言葉に重み出るんですよ。この重みが従業員やお客様、投資家の心まで動かす」と明言し、SNS時代のメッセージ力にも繋がると強調した。



話題は、アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏の「長期志向」と「顧客中心主義」という経営哲学に触れ、「短期利益に振り回されず、長期的な視点で価値を提供できるのは哲学を持っているから」と分析。「ベゾス氏の“ベゾスレター”には、その行動指針やスタイルが明文化されている」とし、優れた経営者には必ず強固な思想が根付いていると語った。



哲学がもたらす最大の効用は「判断の一貫性」「説明の明快性」「変化体制」の3つだと語り、「哲学は意思決定の再現性装置。経営には正解がないからこそ、自分なりの判断軸を持てば迷いがなくなり、ブレなくなります」と持論を展開。「私からすると、哲学あればお金も集められるし、人もついてくる」と、現代ビジネスにおける“根本的な考え方”の必要性を呼びかけた。



また、経営哲学を体得する「超シンプル5ステップ」を具体的に提示。「哲学はかっこいい言葉じゃなく、行動で説明できる自分なりの言葉で語ること」「語り続ける中で自身と組織の哲学が磨かれ、言葉に重みが増す」と繰り返しアドバイス。「言葉が薄っぺらい人の原因っていうのは哲学がないから」と断言し、自己啓発本からの借り物の考えでは本質的なリーダーシップになり得ないと厳しく指摘した。



動画の締めくくりでは、「哲学の仕組みと作り方を理解してもらえたら嬉しい。成功者の哲学も参考になるので、ぜひ世界のトップリーダー10人の哲学をまとめたワークブックをLINEからダウンロードしてください」と告知。