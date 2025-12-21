12月20日、モデルで女優の冨永愛がInstagramを更新。妊娠を報告し、驚きが広がっている。

《いつも温かい応援をありがとうございます》と切り出した冨永は、大きな海と夕日が輝く空が広がる写真ととに《このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします》と、お相手の名前とともに妊娠をしたことを報告した。

「冨永さんは、2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、翌2005年、現在はモデルとして活躍する長男・冨永章胤（あきつぐ）さんを出産しました。その後、2009年に離婚し、シングルマザーとして仕事と両立をしながらひとり息子を育ててきました。今回、約20年ぶりの“おめでた”となります」（芸能プロ関係者）

投稿には、《戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております》と、20歳になった息子の支えもありながら、生活していることを明かした。さらに、《年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました》とつづり、43歳で迎える出産への心境を吐露した。

そんな突然の報告にファンは驚きつつ、コメント欄には800件以上ものコメントが相次ぎ、祝福の声が殺到している。

《愛さん、おめでとうございます》

《どうぞ、母子ともに健やかに、そして穏やかな日々をお過ごしくださいませね》

《ほっこり幸せなニュース、嬉しい限りです》

コメントにはファンだけではなく、アンミカやMEGUMIなど、著名人からの祝福も投稿されている。

子育てをしつつ、出演した番組で冨永はたびたび、恋愛観について明かしてきた。近年は、それが変化してきていることを吐露していたと、芸能ジャーナリストは語る。

「2022年4月に放送された『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演した冨永さんは、悩める女性たちにアドバイスを送る『悩める女性に熱血授業』のコーナーで、恋愛について『私、この年になって年下も大丈夫になってきたんですよ、年下でも大人になってきたから。選択肢はある気がする』と、年齢を重ね、恋愛対象の幅が広がったことを明かしていました」

今回、公表されたお相手の山本一賢（いっけん）は、4歳年下の39歳。冨永の恋愛観を変えた運命の相手だったのだろうか。

「2人の交際していた時期についてはいまのところ言及されていませんが、冨永さんの変化する恋愛観とリンクしたお相手だったのかもしれません。出産予定日などは明らかになっていませんが、体を第一に妊娠期を過ごしてほしいものです」（同前）

無事に出産を迎えることを、みんなが願っている。