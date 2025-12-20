12月20日 発表

プロeスポーツチームZETA DIVISIONに所属するクリエイターの関優太さんが12月31日をもってチームを退団することが明らかになった。

関優太さんは2021年7月にZETA DIVISIONのCREATOR部門に加入し、Twitchでの配信や動画およびイベントへの出演を行なってきた。今回の退団は契約終了に伴うものとなっており、「感謝します」という文言と過去の写真をまとめた画像が公開された。

また、約4年間の感謝を伝えるメッセージも公開されている。

関優太さんのメッセージ

約4年間本当にお世話になりました。ZETAに所属したおかげで、おそらくはうんこをしながらゲームをただしているだけだったはずの僕の人生は大きく変わることになりました。様々なことを経験できたり、色々と迷惑はかけちゃったんですがおかげさまで本当に楽しく活動できました。ZETAでの活動の日々は一生忘れないと思います。感謝します。」

【THANK YOU FOR EVERYTHING】