ライフスタイルブランド「studio CLIP（スタディオクリップ）」から、絵本シリーズ刊行50周年を迎えた「ノンタン」との初コラボアイテムが登場♡2026年5月13日（水）より、公式WEBストア and STや全国のstudio CLIP店舗などで発売されます。インテリア雑貨から夏のレジャーアイテムまで、全37型の豊富なラインナップを展開。大人でも取り入れやすいカラーやデザインにも注目です♪ ノンタンの世界観を日