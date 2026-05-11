◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）２３年夏場所以来、１８場所ぶりに関取に復帰した西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西十両１３枚目・白鷹山（高田川）を寄り切って、初日から連勝とした。押し込まれはしたが、懐に潜って逆転。「ギリギリですね。たまたまという感じで、それだけ体が反応しているということかな」と振り返った。初日に２３年春場所千秋楽（３月２６日）以来、１１４１日ぶりに関取としての