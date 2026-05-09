アメリカでSNSを中心に大バズりした『プラダを着た悪魔2』の“ハンドバッグ型ポップコーン入れ”が、日本でもTOHOシネマズで発売されることが分かりました。 商品名は「ポップコーン付きレッドバッグケース（The Prime Collection）」で、価格は6,800円。5月中旬より数量限定で販売されます。 真っ赤なハンドバッグをモチーフにしたデザインで、ゴールドのハイヒールチャーム付き。