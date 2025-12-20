【1位〜6位】12月21日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】蠍座
総合運：★★★★★
まわりに対して親切にすればするほど、あなた自身にもうれしいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝しあう空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。
「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。
金運
身のまわりのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。
ラッキーアイテム：双眼鏡
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】蟹座
総合運：★★★★☆
たとえ悪い状況のなかでも「なんとかなる」と思えて「こうすればいい」とアイディアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、なにも怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。
恋愛運
自分では気づいていないことを、友だちや知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。
金運
あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付きあいに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。
ラッキーアイテム：扇子
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】山羊座
総合運：★★★★★
今日、最初の1歩を踏み出したことが、大きく発展していく可能性がある運気です。「ちょっと難しいかな」と考えていたことにも、思い切って着手してみましょう。まわりが驚くような発言や行動も運気を生かす秘訣。
恋愛運
これまで想像だけに留めていたことを行動に移すと、うれしいことがありそうな恋愛運の日です！「こうしたら、こうなるかも」と、イメージしていたけれど勇気が出なかった、そういうことがあるのなら思い切ってGO！
金運
今日は、買い物にツキがありそう。欲しかった物や気になっていた物を、想像以上に低価格で手に入れることができるかもしれません。いくつか買いたいアイテムがあるのなら、一番長く使えそうな物だけに的を絞るといいでしょう。
ラッキーアイテム：アニマルプリント
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】双子座
総合運：★★★★☆
誰かと考えが食い違ったときこそ、魅力的になれる日です。よくよく考えれば、相手の意見にも一理あることに気づくでしょう。最初から「相手を尊重しよう」と心に決めておくことが、コミュニケーションをスムーズにして輝きを増す秘訣。
恋愛運
あなたのちょっとした親切が、相手の心を大きく動かす日。片思いが実ったり、恋人と将来の話ができたりするかも。復縁の可能性もあります。出会ったばかりの相手でも「これをしてあげたい」と感じたら、すぐに行動して。
金運
願ってもないお金や、お金につながる人脈が舞い込んでくるうれしい運気です！まずは、楽しいことやいい気分になれることをして過ごして。そして、人と話すときは得意分野の話題を出すなど、個性をアピールしましょう！
ラッキーアイテム：漆器
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】獅子座
総合運：★★★★☆
普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！
恋愛運
恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。
金運
体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。
ラッキーアイテム：アロマポット
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】射手座
総合運：★★★☆☆
効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
恋愛運
より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、まわりからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
金運
手元にあるお金を上手に使うことができる日です。なににどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
ラッキーアイテム：ブランドバック
ラッキーカラー：カーキ