『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」豪華な追加キャスト発表 中井和哉・杉田智和ら6人【映像公開】
テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS・TBS系 2026年1月8日深夜0時26分〜 初回1時間スペシャル）の新情報が発表された。ティザービジュアル＆PVが解禁され、秤金次役を中井和哉、星綺羅羅役を榊原優希、日車寛見役を杉田智和、高羽史彦役を鶴岡聡、レジィ・スター役を青山穣、コガネ役をニーコが担当する。
【動画】秤など新キャラ登場！公開された『呪術廻戦』死滅回游の新映像
また、オープニングテーマはKing Gnuが担当。書き下ろした新曲「AIZO」は、最新型ロックチューンとなっており常田大希は「King Gnuの王道を新たに更新した楽曲に仕上がったと一同自負しております。一視聴者としても死滅回游編をとても楽しみにしておりました。新年早々ド派手に宜しくお願い致します」とコメントを寄せた。
PVでは、「死滅回游」で本格参戦する呪術高専3年の秤金次と星綺羅羅の様子や、脹相と禪院直哉の奮闘、天使のような姿をした少女が描かれている。そして同じ師を持つ虎杖と乙骨の緊迫した死闘が描かれる一方で、ついに始まる”呪術を与えられた者たちの殺し合い”「死滅回游」に挑む虎杖と伏黒の様子も。さらに高羽史彦や日車寛見、レジィ・スターなど新たに登場するキャラクターの姿も収められた「死滅回游 前編」の放送に向けて期待の高まる映像となっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
■秤金次役：中井和哉コメント
『呪術廻戦』に参加させていただけることを大変嬉しく思っています。私も豪運に恵まれたということかもしれません。名前だけは早くから登場して期待と想像が膨らんでいたキャラクターですから、正直プレッシャーも無いではありませんが、とにかく原作を読んだときに自分の頭の中に響いてきた声を信じて、芯を持ちつつも柔軟に、熱を込めて一生懸命務めさせていただきたいと思います。
■星綺羅羅役：榊原優希コメント
皆様こんにちは！星綺羅羅さんを演じさせていただきます榊原優希です。｢死滅回游 前編｣にて、いよいよ綺羅羅さんが登場しますね。この子はかわいくもかっこよくもある不思議な魅力を持つ子だなぁと漫画を読んだ時から気になっておりました。演じさせていただくこととなり、本当に光栄な気持ちです。綺羅羅さんのもつ魅力を視聴者の方、そして金ちゃんに余すことなく伝えられるよう頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。綺羅羅さんかわいい！
■日車寛見役：杉田智和コメント
日車寛見を演じます。杉田智和です。視聴者の皆様全員が陪審員です。この物語（裁判）の行く末を共に見届けましょう。よろしくお願いします。
■高羽史彦役：鶴岡聡コメント
アニメの第3期の放映、おめでとうございます。高羽史彦役を仰せつかりました、鶴岡聡です。クールであったり、スタイリッシュであったり、とてもシリアスであったり。そんな作中に現れた信念の男・高羽史彦。我道を征くのはとても難しく、なかなかに厳しいであろうに、己が信念を原動力とし、なりふり構わず真剣に取り組む彼の姿に、僕も彼とそう向き合おうと誓ったのでした。どうぞ暫くの間、宜しくお願いいたします。
■レジィ・スター役：青山穣コメント
小学生の頃、神社の奥の暗い森の中で五寸釘に打ちつけられた、わら人形を見つけたことがあります。こわごわ触ってみた釘からは、突き刺すような怨念というものが伝わってきました。私はその時初めて「呪術」に触れたのかもしれません。レジィ・スターの体現には、私の中に息づいていたその何者かの怨念を込めました。どうか私のつたない声音にも呪術が宿りますように。そして皆さまがレジィを恐れ、楽しみ、愛してくれますように。
■コガネ役：ニーコよりコメント
リンゴンリンゴンリンゴンリンゴンリンゴンリンゴーン！よぉ俺はコガネ！
コガネ役を演じるニーコです。コガネのキュートなフォルムに癒されつつ、死滅回游からのアナウンスと、死滅回游と泳者(プレイヤー)を繋ぐ窓口をしっかりと務めさせていただいております。コガネは各泳者(プレイヤー)に憑いているので、登場回のアフレコでは様々な戦いを目の前で味わえる事がニーコの密かな楽しみでもあります。さあいよいよ始まる死滅回游。一度足を踏み入れたらオマエも泳者(プレイヤー)！！それでもオマエは結界に入るのかい？
