¢£¥ä¥Ê¥»100¡ó½Ð»ñ²ñ¼Ò¡Ö¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤¬BYDÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿
¢£Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥ä¥Ê¥»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬BYD¤ÎÈÎÇäÎÏ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë
¢£Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¤¬BYD¤Î¹ñÆâÉ¾²Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦
Ï·ÊÞ¤¬¼¨¤·¤¿Ãæ¹ñEV¤Ø¤ÎÉ¾²Á
¡¡2025Ç¯11·î28Æü¡¢Ãæ¹ñBYD¥ª¡¼¥È¡ÊÈæ°¡íìµ¥¼Ö¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤Ê¤ë BYD Auto Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼BAJ¡Ë¤È¡¢Í¢Æþ¼ÖÈÎÇäºÇÂç¼ê¤È¤Ê¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Ê¥»¡Ê°Ê²¼¥ä¥Ê¥»¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥ä¥Ê¥»¤¬¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¡×¤È¤Î´Ö¤Ç2025Ç¯11·î27Æü¤ËBYDÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ï¥ä¥Ê¥»¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ë¡¢BYD¤Î¿·¼ÖµÚ¤ÓÃæ¸Å¼Ö¡¢ÉôÉÊ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÈÎÇä¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³«Àß¤·¤Æ±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Ê¥»¤È¤¤¤¨¤Ð110Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÏ·ÊÞ¤È¤·¤Æ¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥ä¥Ê¥»¤¬¼«¼Ò·ÏÎó²ñ¼Ò¤ÇBYD¤Î¼ÖÎ¾ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÏ·ÊÞ¤¬BYD¼Ö¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¤âÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤¤´¤È¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥Ê¥»¤È¤¤¤¨¤ÐÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¼Ö¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤ä¥·¥Ü¥ì¡¼¡¢BMW¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¤¬º£¸å¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³«Àß¤·±Ä¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤ËBYD¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐBMW¼Ö¤Ï¥ä¥Ê¥»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖYanase BMW¡×¡Ê¥ä¥Ê¥»¡¦¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¥ä¥Ê¥»100¡ó½Ð»ñ²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¡Ë¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¤Ç¿·¼ÖÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÅìÃÏ°è¤Ç¤Ï¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ°Ê³°¤Î´ØÅìÃÏ°è¤ÎË¿Å¹ÊÞ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤´°ÆÆâ¤É¤ª¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä°Ê³°¤Ç¤âÊÀ¼Ò¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤ªµÒÍÍ¤¬BMW¼Ö¤òÍß¤·¤¤¤È´õË¾¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ñËÜ¤ÏÆ±¤¸¥ä¥Ê¥»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇBMW¼Ö¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤è¤ê¼ÖÎ¾¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ë¤ï¤¿¤êµòÅÀÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¸½¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î¥ä¥Ê¥»Å¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤ÆBYD¤Î¿·¼Ö¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢BAJ¤È¤·¤Æ¤Ï°ìµ¤¤ËÈÎÇäÌÖ¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤·¤«¤â¥ä¥Ê¥»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¤³¤ì¤Û¤ÉÍê¤â¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
BYD¤Î¹ñÆâÅ¸³«¤ËÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡ÀÎ¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÃæÅì¥É¥Ð¥¤¤Ç¥¯¥ë¥Þ»ö¾ð¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢º½Çù¤ò¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ç¶î¤±½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ê¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·ÏUAE¹ñÌ±¡Ë¤È°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤È¡¢²áµî¤ËÆüËÜ¤ÇÃæ¸Å¼Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£É®¼Ô¤â¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¼¡¤ÎÆü¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¢¤ëÃæ¸Å¼Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë´é¤¬Íø¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¸øÀß¤È¤Ê¤ëÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤äÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤Þ¤ÇÃæ¸Å¼Ö¤¬Â¿¿ôÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Öº£ÅÙ¤ÏÈó¸ø¼°»Ô¾ì¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¤è¡×¤Èº½Çù¤Î¤Û¤¦¤Ø¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢º½Çù¤Î¤Ê¤«¤òÅÌÊâ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¿Í¤ò¾è¤»¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤òÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¯¤ÈÈà¤é¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿Í¤Ç¤ª¤½¤é¤¯¥¿¥ê¥Ð¥ó´Ø·¸¼Ô¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Èó¸ø¼°»Ô¾ì¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¤â¤Ã¤¿·ÙÈ÷°÷¤Î¤¤¤ë²ø¤·¤µËþºÜ¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¼Ö¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ñ¸þÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤äGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë¤ÎSUV¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¤è¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Ä¤ä¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¹Ô¤ÆÏ¤À¤³¦ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Ê¤ó¤À¤¾¡×¤È¡¢¥ä¥Ê¥»¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¥ä¥Ê¥»¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ËÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BYD¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ê¸½ÃÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤°Ê³°¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤â¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ®¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢É®¼Ô¤â¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ËÉë¤´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Ê¥»¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏÃÍ°ú¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ËÃÍÊø¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇä¤êÊý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½Îò»Ë¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÏÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¤ò¿ôÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥ä¥Ê¥»¤ÎË¿Å¹ÊÞ¤Ø¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬±þÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ°÷¤¬¤Þ¤º±þÂÐ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸å°ìÄê¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤«É®¼Ô¤¬ÃÍÆ§¤ß¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥Ê¥»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¢Æþ¼Ö¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¡Ö³°Çä¤ê¡×¤¬Â¿¤¤¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï³°¾¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥ÎÉ¸ÜµÒ¤Û¤ÉÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ï¤»¤º¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÂ¦¤¬¸ÜµÒ¤Î¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤Ë¾¦ÉÊ¤ä¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÇä¤ê¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Í¢Æþ¼Ö¤â¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î³°¾¦¤Î¤è¤¦¤Ê³°Çä¤ê¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬Â¿¿ôÂÔµ¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀâÌÀ°÷¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Ê¥»¤Î¿®Íê¤È¼ê¸ü¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿·¼ÖÈÎÇä¶È³¦¤Ç¤âÊÌ³ÊÅªÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊÈÎÇäµòÅÀ¤Î¹½ÃÛ¤ÏBYD¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÉý¤ò¤â¤¿¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¥ä¥Ê¥»EV¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¡Ö¥ä¥Ê¥»¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¥ä¥Ê¥»·Ï°Ê³°¤ÎBYDÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤Ò¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ä¥Ê¥»·Ï°Ê³°¤Ç¤ÎBYDÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£