「おしゃれなお家のキッチン収納はどうなっているの？」と気になっている方必見。東京在住の編み物作家・Ayakoさんに、賃貸マンションを北欧風に見せるインテリアのコツを教えてもらいました。ちょっとした工夫で、すっきりと温かみのあるお部屋に変えられるので、ぜひ参考にしてみてください。

工夫1：お気に入りのものは「見せる」収納に

お気に入りの食器や調理グッズは、見せる収納で毎日を楽しく！

【写真】お気に入り食器はガラス棚にディスプレー

●リビングから見える壁にアイポイントになる飾り棚を

リビングから見える位置にあるキッチンの奥の壁は、殺風景にならないよう無印良品の「壁に付けられる家具長押マグネット付き」を設置。

「見た目もかわいいキッチンツールや、小物を飾って楽しんでいます」（Ayakoさん、以下同）

●大好きな食器はガラスの棚でディスプレー

ノルウェーで買った、お気に入りの食器たち。

「しまい込むのはもったいないので、ガラスのディスプレー棚に入れました。キッチンとダイニングの間に置いて、使いやすさも抜群！」

工夫2：「死角」を活用して上手に隠して、ごちゃつき防止

リビングからの死角やグッズを活用し、隠しながらも使いやすく。

●毎日使うキッチンこそ機能性の高いグッズを活用

シリコーン製鍋つかみは、マグネット式で冷蔵庫にもはっておけるスグレモノ。

「基本調味料は、フィルムフックトレーで、浮かせる収納に。どちらも山崎実業のものです」

●ごちゃつく小物は冷蔵庫横にペタリ

ダイニング側からは死角になる冷蔵庫横に、キッチンで毎日使う小物類を収納。

「マグネット式のフックやラックをフル活用。ワンアクションで使いやすいんです」

●収納グッズは色を絞ってすっきり見せる

調理台の対面と冷蔵庫の横には、無印良品の棚を配置。

「同じ色の収納ケースで仕切って、食品ストックなどを入れています。目立たない大きさのラベルをつけ、迷子防止に」

※ 紹介したアイテムは、すべてAyakoさんがご自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください