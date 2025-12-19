12月1日から、シュークリーム専門店『ビアードパパ』と大人気テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』のコラボレーション商品が発売。『ビアードパパ』史上最上級にかわいいシュークリームが話題になっている。

【写真】「クリーム入ってねぇじゃん！」中身スカスカの『プリキュアシュー』

「この『プリキュアシュー』はサクサクとした食感のパイシュー生地にいちごチョコをコーティング。その上に、ハート型のマシュマロとカラフルなシュガーチップがトッピングされ、見た目の可愛さは抜群。シューの中にはいちごミルククリームがたっぷりと詰め込まれています。

販売は12月1日〜31日までとなっていますが、なくなり次第終了になるとのこと。ネット上では、すでに購入報告が相次いでいる状況です」（フードライター、以下同）

商品1個購入ごとに、全5種類からなる『キラキラ!紙製コースター』がランダムで配られるという本コラボ商品。『プリキュア』シリーズのファンは『ビアードパパ』に足を運んでいるようだが、12月15日、この商品を巡り、ある“トラブル”が発生した。

「『プリキュアシュー』を購入した方が《なんか妙に軽いなぁと思ったら、5個全部中のクリーム入ってねぇじゃん!!》と投稿し、クリームなしの商品を渡されたと報告したのです。

この投稿はX上で拡散されましたが、『ビアードパパ』の公式Xが本投稿に対し、《ご購入いただいたプリキュアシューにクリームが入っていなかったとのこと、誠に申し訳ありませんでした》と即反応。この『ビアードパパ』の対応の早さには称賛の声も見受けられました」

まさかの“クリームなし”の購入報告は事実なのだろうか。『ビアードパパ』を運営する株式会社DAY TO LIFEに問い合わせてみると、

「12月15日にX（旧Twitter）上でご指摘いただいた内容の事象が、当社店舗において発生したことは事実です。商品をご購入いただいたお客様には、本来あるべき品質で商品をお届けできなかったことを、重く受け止めております。

現在、当該店舗を含む関係部門において、『クリーム充填工程を含むオペレーションの確認』『設備・器具の不具合の有無の確認』『当日の販売記録等の照合』など、原因の特定と再発防止策の検討を進めております。

一方で、特定の店舗名を公表いたしますと、お客様個人やスタッフが特定される可能性があることから、店舗名・所在地など、個別事案を特定しうる情報については公表を差し控えさせていただきたく存じます」

と回答があった。その後、購入者にはどのような対応を施したのだろうか。

「当該の投稿を拝見した直後より、当社公式Xアカウント上でお詫びをお伝えするとともに、弊社お問い合わせ窓口よりご連絡をさせていただきました。その後、メールにて改めてお詫びを申し上げたうえで、当社規定に基づき、個別に対応を進めております。

お客様のご意向を伺いながら、誠実に対応させていただく方針です」（前出・株式会社DAY TO LIFE担当者、以下同）

とのこと。商品に不備があった場合、購入者はどのような対応を取ればよいのだろうか。

「当社の商品に万が一不備があった場合には、お手数ではございますが、ご購入店舗もしくは、お客様相談窓口（【問い合わせフォーム】）までご連絡をいただけますようお願いしております。

SNS上のご意見も含め、お客様からのご指摘は、品質向上のための大変重要なご意見と受け止めております。今回の件に限らず、今後も一つひとつのご指摘に真摯に向き合い、品質管理とオペレーションの改善に努めてまいります」

トラブル発生もその誠実な対応が話題になった『ビアードパパ』。今後も“心キュンキュン”するサービスを提供してもらいたい。