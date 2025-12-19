＜習い事よくない？＞幼児の英語力が伸びない！やっぱり週1回のレッスンだけじゃ身につかない？
自分の得意なことや勉強、スポーツなどを伸ばしてほしい。一つのことを継続する力や、何かを達成して自己肯定感を身につけてほしい。そんな思いから習い事に通わせているママも多いのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティに寄せられたのは、幼児の習い事に関するこんな投稿です。タイトルは「4歳子どもが習い事をしているけど、あまり伸びない」というもの。
『英語を始めて半年、たしかにアルファベットやかなり簡単な英語はできるけど、天気や曜日、色などの会話は無理。週1回1時間。これでいいのか、よくないのか、となるよね』
英語は家庭でも復習しないと伸びないのでは？
『4歳の子どもが1週間前のこと、どれだけ覚えていると思っているの？ 家庭での復習がどれだけ大事か』
『週1で1時間のレッスンで英語を定着させるなんて無理だよ。それくらいなら体験レベルだよね。英語は言葉だから継続してたくさん触れないと、吸収できないと思う。日本人が日本語を喋るのは、周りがみんな日本語で喋るからでしょ。家でも英語に触れるようにしないと難しいと思うわ』
投稿者さんの投稿文を読んで、ママたちが違和感を抱いたのは、「たった週に1回、1時間程度で英語が伸びる」と考えていることでした。英語は言葉ですから、日常的に英語を聞いて話さなければ、喋れるようにはならないでしょう。習い事の時間以上に長く過ごしている家庭内で英語に触れたり、復習したりしていなければ、当然ながら習い事で学んだ英語は忘れてしまうもの。それは大人だって同じでしょう。水泳やサッカーなどのスポーツであれば、週に1回程度でも少しずつ上達していくかもしれません。しかし英語は、「とにかく量をこなさなければ身につかない」と考えるママたちは多いようでした。
子どもにどの程度の英語力を身につけさせたいの？
『週1の英会話なんて遊びだからね。インターナショナルスクールに入れないと無理でしょ』
『会話までは無理でも、挨拶とか簡単な質問の返事はできるんじゃない？ それも無理となると、ネイティブの先生かな？ 歌とか単語だけを教えているとか、大人数のレッスンで対話の機会がないとか、レッスン内容が会話に適していないかもね』
投稿者さんは、お子さんに英語の習い事をさせている目的を今一度確認したほうがいいでしょう。もし日常会話を英語でできるようになってほしいのであれば、週に1回1時間のレッスンは少ないでしょうし、習い事だけに頼らずに家庭内でも努力が必要になるでしょう。インターナショナルスクールなど、園でも英語漬けの生活に変えるというのも選択肢に入ってきますよね。
一方で、習い事だけで英語を話せるようになってほしいのであれば、もっとレッスンの頻度を増やすか、レッスン内容を吟味したほうがいいのではないでしょうか。ネイティブの先生が教えてくれているのか、歌や単語など簡単な英語以外にも会話がたくさんあるレッスンなのかなど、内容によっても子どもの習熟度が変わってくるはずです。「子どもに英語を身につけさせたい」の具体的な目標を、今一度考え直す必要があるのではないでしょうか。
4歳なら習得できるかどうかよりも、楽しんで続けるほうが大事かも
『4歳児なんて、習い事を楽しんでやっているならそれで十分よ』
『4歳、週1だとそんなものかもね。それなら今は英語より、元気に遊んでほしいと私は思っちゃうな』
『4歳から教室に通っていたけど、週1と宿題だけなら、余程好きな子じゃないとその程度だよ。うちはもっと習いたいと言われて、マンツーマンで週3のオンラインレッスンに変えてから、めきめき伸びだしたよ。親がやらせていて伸ばしたいならやり方を変えたらいいし、子どもが楽しむのを重視したいなら、週1でもいいと思う』
ママたちからは「4歳の習い事なんて身につくかどうかより、楽しんでやっているかどうかが大事では？」という意見も寄せられていました。がっつりお勉強のための習い事となると、お子さんも窮屈になってしまい、習い事や英語そのものに苦手意識を持ってしまう可能性も。まずは「英語に触れること」を目的とするのであれば、今の状態でも問題はなく、お子さんが楽しく通っているかどうかを重視していいでしょう。
またお子さん自身が英語をやりたいのか、投稿者さんがやらせたいのかということも、線引きしておく必要があるかもしれません。英語を身につかせたいのであれば、子どもが楽しく続けられるやり方を考えてあげたいですよね。「結果を求めすぎると子どもは潰れてしまうよ」というママのコメントもありました。投稿者さんはママたちからのコメントを見て、「自分が子どもの習い事に何を求めているのか」を考え直してみてはいかがでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩