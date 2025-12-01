¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¥ì¥Ó¥åー¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ì¤¯É¬»¦µ»¤È¥«¥×¥»¥àÄ¶²óÅ¾¤ÎÇ÷ÎÏ
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤ò11·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï6,380±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤è¤ê¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü¡Ê¤è¤í¤º¤Ð¤¯¡Ë¤¬ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡Ö¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ë¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥×¥é¥º¥Þ¡×¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤ò¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤Ï¸Ì¤òÉÁ¤¯¥´ー¥ë¥É¤Î¿Ï¤Ë°ðºÊ¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿µÝ·¿¤ÎÉð´ï¡£¥¢¥íー¥âー¥É¤Ç¤Ï¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ÇÌð¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÅÅ·â¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥½ー¥É¥âー¥É¤Ç¤ÏÀÜ¶áÀï¤Ç·õ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¤Î¥Ö¥ìー¥É¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥ìー¥È¥½ー¥É¥âー¥É¤ËÊÑ·Á¤â²ÄÇ½¡£¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬»¦µ»¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
DX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー
¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à
¡¡¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤Ï·àÃæ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç¹¶·â²»¤¬È¯Æ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÕÂ°¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥ì¥Ðー¤ò°ú¤¯¤È¥«¥×¥»¥à¤¬Àª¤¤¤è¤¯Ä¶²óÅ¾¡£ÂÔµ¡²»¤¬È¯Æ°¤·¡¢ºÇÂç3²ó¤Î¥Á¥ãー¥¸¤¬¤Ç¤¡¢¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤ÈÉ¬»¦µ»²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£ÊÌ¤Î¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È²»À¼¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¤Î¥Ö¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥ìー¥È¥½ー¥É¥âー¥É¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£É¬»¦µ»²»À¼¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥×¥é¥º¥Þ¡×¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤äÍ·¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡¡Case1¡Ö»Ï¤Þ¤ë¡×¡Û
Âç¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÂ¤·Á¤ÈÄ¶²óÅ¾¥®¥ß¥Ã¥¯
¡¡¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤êµÝ·¿¤ÎÉð´ï¤Ç¡¢ÉýÌó40cm¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤ÏâÁ¤¤¥·¥ë¥Ðー¤Ë¥´ー¥ë¥É¤È°ðºÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÈÂ¤·Á¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥Ö¥ìー¥ÉÉôÊ¬¤Ï¥¯¥ê¥¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¤¥¨¥íー¤ÎÆð¼ÁÁÇºà¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Ï²¼Éô¤Ë¤¢¤ê¥È¥ê¥¬ー¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÅÅÃÓ¥«¥Ðー¤¬¤¢¤ë¡£ÅÅÃÓ¤ÏLR44¡ß3¸Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ±û¤Ë¤Ï¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¯¤Ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥Á¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥°¥êー¥ó¤ÎÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤Ç¤ÏÇ§¼±¥Ô¥ó¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬2¤Ä¤¢¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥«¥×¥»¥à¤òÇ§¼±¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼ê¤Ç²ó¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥à¤Ï¡¢¸åÉô¤Î¥ì¥Ðー¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÀª¤¤¤è¤¯²óÅ¾¡£¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥ì¥ÐーÁàºî¤È¥«¥×¥»¥à¤Î²óÅ¾¤Ç¡¢ÁÖ²÷´¶¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Î¢ÌÌÃæ±ûÉô¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÂ¾¡¢¥«¥×¥»¥à¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÈ¾±ß·¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¡£¾åÉô¤Ï¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¤Î¥Ö¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ÈÇ§¼±¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¡£
¥¯¥ê¥¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¤¥¨¥íー¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥ìー¥ÉÉôÊ¬
Ãæ±û¤Ë¤Ï°ðºÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë²Õ½ê¡£ÆâÉô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ëÂ¤·Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ç§¼±¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä²óÅ¾µ¡¹½¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
»ý¤Á¼ê¤Ë¤Ï¥È¥ê¥¬ー¥¹¥¤¥Ã¥Á
Î¢ÌÌ¤ËÅÅÃÓ¥«¥Ðー¤¬¤¢¤ê¤Í¤¸»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥´ー¥ë¥É¤Î¥ì¥Ðー¥¹¥¤¥Ã¥Á
Ãæ±ûÎ¢ÌÌ¡£ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¥«¥×¥»¥à¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¾åÉô¤Ë¤Ï¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¤Î¥Ö¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤È¤Î¹çÂÎµ¡¹½¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¡¢µÝ¤Î¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤ë
¡¡ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¤Î¥Ö¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤È¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥ìー¥È¥½ー¥É¥âー¥É¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê·õ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤µ¤¬Ìó55cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÁØÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½ÅÎÌ´¶¤â¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»þ¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤Î¥Ö¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤È¹çÂÎ¤·¤¿¥°¥ìー¥È¥½ー¥É¥âー¥É
¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¡Ê¼êÁ°¡Ë¤Î¥½ー¥É¥âー¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÉÕÂ°¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×¤Ï¾åÉô¡¢²¼Éô¤¬¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥¤¥¨¥íー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÍë¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¤Î¥É¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤âÍë¤òíþ¤é¤»¤ëÆ°¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à
²¼ÉôÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏÇ§¼±¥Ô¥ó¤¬¤¢¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È²óÅ¾¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥×¥é¥º¥Þ¡×¤ÎÊÑ¿È²»À¼¤¬È¯Æ°¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥×¥»¥à¤Î²óÅ¾¤Ë¤è¤ëÇ½ÎÏÈ¯Æ°²»À¼¤äÉ¬»¦µ»²»À¼¤âÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¶È¯¸÷¤â¥¤¥¨¥íー¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼ÀÁö´¶¤¢¤ëÈ¯¸÷¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥×¥é¥º¥Þ¡×¤ÎÄ¶¥¹¥Ôー¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¤ò¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ë¥»¥Ã¥È
¥¤¥¨¥íー¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿Ä¶È¯¸÷
ÎÏ¶¯¤¯¹ì¤¯É¬»¦µ»²»À¼
¡¡¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç¹¶·â²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£Íë¤ÎÌð¤òÊü¤Á¡¢É÷¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê²»À¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥¢¥íー¥âー¥É¤é¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥ìー¥È¥½ー¥É¥âー¥É¤Ç¤Ï»Â·â²»¤ËÊÑ²½¡£¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÈÍë¤òÅ»¤Ã¤¿¹¶·â²»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¸åÉô¤Î¥ì¥Ðー¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¥ãー¥¸²»À¼¤¬È¯Æ°¡£¤½¤³¤«¤éÂÔµ¡²»¤Ë°Ü¤ê¡¢¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç¹¶·â²»¤¬ÌÄ¤ë¡£¸å½Ò¤Î¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄÌ¾ï¹¶·â¤Î±äÄ¹´¶¤¬¤¢¤ê¡¢´ËµÞ¤¢¤ë¹¶·â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬»¦µ»²»À¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¹âÍÈ´¶¤¢¤ëÂÔµ¡²»¡¢¥ì¥Ðー¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ãー¥¸²»¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ÇÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÉ¬»¦²»À¼¤È¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤ÇË×Æþ´¶¤âÈ´·²¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥×¥»¥à¡×¤Ê¤É¤ÎÊÌÇä¤ê¤Î¥«¥×¥»¥à¤ÇÉ¬»¦µ»²»À¼¤¬ÊÑ²½¡£¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥«¥×¥»¥à¡×¤Ç¤ÏÉ¬»¦µ»¤¬¡Ö¥×¡¦¥é¡¦¥º¡¦¥Þ¡ª ¥µ¥ó¥Àー¡ª¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥×¥»¥à¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥Ê¡¦¥º¡¦¥Þ¡ª ¥µ¥ó¥Àー¡ª¡×¤È¤Ê¤êÉ¬»¦µ»¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ú¹ì¤¯É¬»¦µ»¡ª Ä¶²óÅ¾¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª ¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú#²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¡Û
¡¡°Ê¾å¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âç·¿¤ÎÉð´ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢µÝ·¿¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë³ÆÉô¤ÎÂ¤·Á¤â»Ü¤µ¤ì¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»þ¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÂ¤·ÁÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥ê¥¬ー¤Ë¤è¤ë¹¶·â²»À¼¤Ç¤Î¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤«¤é¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¶²óÅ¾¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥ì¥Ðー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê²ó¤·Áàºî¤È¤Ï°ã¤¦ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀª¤¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤ÏÇ§¼±¥Ô¥ó¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥×¥»¥à¤òÇ§¼±¤·¤ÆÉ¬»¦µ»²»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥Õ¥©ー¥à¤é¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¤Ê¤ê¤¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖDX¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡×¡Ê¢¨¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¡Ë¤ÈÉð´ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖDX¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£