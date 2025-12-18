中央競馬の1年を締めくくる有馬記念では、1956年の創設以来、さまざまな忘れられないレースが行われてきた。そのなかでも、1990年の同レースで有終の美を飾ったオグリキャップはいまも伝説として語り継がれている──。（文中敬称略）

【写真】心を揺さぶる馬だったオグリキャップ。引退後も人気は高く、東京競馬場の一般公開には多くのファンが詰めかけた

＊ ＊ ＊

そらで出てきた。

「17万7779人。今でも覚えてるんですよ」

フジテレビの元アナウンサー、大川和彦がすらすらと思い出す。

時はバブルのまっただ中。1990年12月23日、中山競馬場で開催された有馬記念にそれだけの客が押しかけた。1階のメインスタンドは人の頭で真っ黒に染まり、あまりの密度に危険すら感じさせる光景だった。

レースの主役は地方競馬から成り上がった「芦毛の怪物」、オグリキャップだ。非エリートが良血馬を次々となぎ倒していく姿に日本中が酔いしれた。中央に移って3年目、この年の有馬記念は、そのオグリキャップの引退レースだったのだ。

入場者数に関してはこんな裏話がある。当時、JRAの1年生職員としてスーツ姿で場内の警備に当たっていた元柔道家の小川直也の証言だ。

「門を閉めていたんですけど、3時ぐらいにまた開けたんです。メインレースが終わったら帰る人が殺到するので。でも、入れず外にいたお客さんが場内になだれ込んできた。だから18万人は超えていたと思います」

この日の主役は4番人気だった。倍率は5.5倍。この数字も相当な「贔屓票」が影響していたと思われる。というのも前々走は6着、前走は11着と大敗していたのだ。大川も「オグリ限界説」が支配的だったと話す。

「闘志がなくなってしまったように見えましたね。だから、引退せざるを得ないんだなという雰囲気で。僕も馬券は買っていませんでしたから」

本馬場入場の際、あまりの大歓声にヤエノムテキが名手・岡部幸雄を振り落とすというアクシデントがあった。波乱含みの幕開けとなった怪物のラストランで、大川は予想だにしない実況をすることになる。

「双眼鏡で見ていたら第4コーナー手前でオグリの鼻の穴が膨らんで、重心がぐっと下がった。久々に闘志が前面に出ていて、これは勝ったなという気がしたんです」

まだ先頭の4頭は横一線だったにもかかわらず、そこから大川の実況はほぼオグリキャップ一辺倒になる。「オグリ先頭に立つか」あるいは「オグリ先頭か」を6回、「オグリキャップ先頭」を6回、そしてゴール板を切ってからは「オグリ1着」をやはり6回連呼した。

場内を巡回していた小川はそのとき、上階のゴンドラ席にいた。

「もう人が多過ぎて、巡回できないんですよ。なので、上司に上から見ようと言われて。でも、レースになったら、そっちを見ちゃいましたね。JRA職員たちも無理だろうと思ってたんだけど、どこか勝って欲しくて。なので、勝った瞬間は上司と握手してました」

オグリキャップがウイニングランを始めると、西日を受けた中山競馬場に約18万人の「オ・グ・リ！」の大合唱が始まった。その間、大川は何度となく押し黙った。

「馬の名前がコールされたのって日本の競馬史上、初めてだと思うんです。その瞬間、18万人のコンサート会場になったような感じで。その雰囲気を届けたかったんです」

中山競馬場における17万7779人という入場者数記録と、「オグリコール」の記憶。それらは35年経った今も塗り替えられていない。

【プロフィール】

大川和彦（おおかわ・かずひこ）／1971年にフジテレビ入社。1970年代から1990年代前半にかけて、F1グランプリや競馬、プロ野球など、スポーツ実況を担当。

小川直也（おがわ・なおや）／1990年に日本中央競馬会に入会。1992年バルセロナ五輪柔道男子95キロ級で銀メダルを獲得。現在は小川道場で柔道指導者として活動。

取材・文／中村計

※週刊ポスト2025年12月26日号