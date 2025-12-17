ガーリー好き必見♡ リボン＆レースが可愛い【フレアーデニムパンツ】着回し術4選
カジュアルだけど、どこかガーリーな要素も欲しい...ってコ必見！そこで今回は、中川紅葉とともに、リボンやレースでとことん甘く盛れる「フレアーデニムパンツ」が主役の着回しコーデをご紹介します♡ スタイルアップも可愛さも欲張りたいコは、ぜひチェックしてね。
Item 着回すアイテムはこちら♡
フレアーデニムパンツ
NOTカジュアルな盛り盛りガーリーデニム
リボンやレースなどガーリーなあしらいがたっぷりなデザイン。さらに、フレアーシルエットでスタイルアップも確実なのが嬉しいポイント。
Cordinate ブラウンニットでほの甘レディコーデ
落ち着きブラウンのニットカーデで、大人っぽさをひとさじ♡ デニムのリボン＆レースを引き立てて、シンプルなのにちゃんと可愛いバランスに。
Cordinate ピンクロゴニットの愛されモテコーデ
ピンクのロゴニットで、視線を集める王道ガーリーに♡ 甘さはしっかり出しつつ、フレアデニムで抜け感もつくれるからデートにもぴったり！
Cordinate イエロー差しのハッピーガーリーコーデ
パッと明るいイエローカーデで、顔まわりが一気に華やぐ♡ ぷちプラ小物をあわせれば、ラフなのにきちんと見えする今っぽコーデが完成！
Cordinate ボアブルゾン×シャツのこなれレイヤードコーデ
もこもこボアのフレンチブルゾンにBIGシャツを重ねて、冬の可愛さを更新♡ ふんわりアウター×フレアデニムで、スタイルアップもばっちり狙える！
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来