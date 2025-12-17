ガーリー好き必見♡ リボン＆レースが可愛い【フレアーデニムパンツ】着回し術4選

カジュアルだけど、どこかガーリーな要素も欲しい...ってコ必見！そこで今回は、中川紅葉とともに、リボンやレースでとことん甘く盛れる「フレアーデニムパンツ」が主役の着回しコーデをご紹介します♡ スタイルアップも可愛さも欲張りたいコは、ぜひチェックしてね。

Item 着回すアイテムはこちら♡ フレアーデニムパンツ NOTカジュアルな盛り盛りガーリーデニム リボンやレースなどガーリーなあしらいがたっぷりなデザイン。さらに、フレアーシルエットでスタイルアップも確実なのが嬉しいポイント。 フレアーデニムパンツ 13,200円／merry jenny

Cordinate ブラウンニットでほの甘レディコーデ 落ち着きブラウンのニットカーデで、大人っぽさをひとさじ♡ デニムのリボン＆レースを引き立てて、シンプルなのにちゃんと可愛いバランスに。 フレアーデニムパンツは着回し。 ブラウンニットカーディガン 11,990円／RANDA パールカチューシャ 1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON サンダル 1,499円／GRL

Cordinate ピンクロゴニットの愛されモテコーデ ピンクのロゴニットで、視線を集める王道ガーリーに♡ 甘さはしっかり出しつつ、フレアデニムで抜け感もつくれるからデートにもぴったり！ フレアーデニムパンツは着回し。 ピンクロゴニット 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）ヘアピン（2個セット）1,760円／アネモネ（サンポークリエイト）パンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate イエロー差しのハッピーガーリーコーデ パッと明るいイエローカーデで、顔まわりが一気に華やぐ♡ ぷちプラ小物をあわせれば、ラフなのにきちんと見えする今っぽコーデが完成！ フレアーデニムパンツは着回し。 イエローニットカーディガン 8,690円／dazzlin カチューシャ 550円、バッグ 3,299円／ともにWEGO パンプス 11,590円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate ボアブルゾン×シャツのこなれレイヤードコーデ もこもこボアのフレンチブルゾンにBIGシャツを重ねて、冬の可愛さを更新♡ ふんわりアウター×フレアデニムで、スタイルアップもばっちり狙える！ フレアーデニムパンツは着回し。 ボアフレンチブルゾン 14,300円／dazzlin BIGシャツブラウス 6,820円／Lumier ヘアピン 390円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 9,900円／キャセリーニ（NADIA FLORES EN EL CORAZON）パンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来