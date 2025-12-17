破格なのは年俸だけではない。

楽天・村林一輝はドラ1ルーキー宗山サマサマ…不遇をチャンスに年俸倍増の1億2500万円でサイン

16日に楽天の本拠地で入団会見を行った前田健太（37）。今季はタイガースで7試合にリリーフ登板したのみで、勝ち負けなしの防御率7.88。5月に自由契約となり、カブス傘下3A、ヤンキース傘下3Aと渡り歩いたものの、メジャー登板は果たせなかった。

日米通算165勝の右腕だが、往時の力がないのは明らか。楽天はそんな前田に2年総額4億円超ともいわれる高額契約を用意し、さらにエースナンバーの「18」まで与えるなど、下にも置かないもてなしぶりだ。

楽天で18番を背負った選手は球団創設期に在籍していた渡辺恒樹、そして田中将大（37=巨人）の2人だけで、田中がヤンキースに移籍してからは空き番号となり、楽天に復帰した21年に18番も復活。楽天のレジェンドを象徴する背番号だった。前田も広島入団2年目から米国時代まで、一貫して18番を背負い続けているが……。

「『18番は田中』という印象を変えたいのではないか。もともと楽天は田中を球団の顔として扱っており、楽天復帰の際も日本球界最高額の年俸9億円で迎え入れた。それが安楽のパワハラ事件への関与がウワサされ、三木谷オーナーと決裂したともっぱら。最後はケンカ別れのような形で退団しましたから、球団内での18番の位置づけも大きく変わった。むしろ、『楽天の18番といえば前田』という活躍をしてくれれば万々歳でしょう」（球界関係者）

前田は会見で「楽天の18番といえば田中将大。つけるべきではないのかなと考えて、球団と時間をかけて話し合った」と明かしていただけに、球団が率先して18番を差し出したことになる。

◇ ◇ ◇

ところで前田はなぜ、巨人とヤクルトを蹴って楽天入りを決めたのか。周囲からは「田中将大を反面教師にしたのでは」という声が上がっているが…。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。