不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が明かす！『自己資金300万円で2,500万円のアパートを購入！実際に不動産投資で資産を築いた女性OLの実績を徹底解説！』
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『自己資金300万円で2,500万円のアパートを購入！実際に不動産投資で資産を築いた女性OLの実績を徹底解説！』と題した動画を公開した。年収や属性を理由に不動産投資を諦めていた女性や主婦に向けて、成功するための具体的な方法と実際の事例を解説している。
不動産投資といえば「高年収の男性でなければ難しい」というイメージが根強い。しかし木村氏は、年収や属性に影響されずに不動産投資を実現する方法は存在すると明言する。実際に、同氏が運営するスクールでは、年収が低い方や主婦、さらには高齢者でも物件を次々と購入している実績がある。
木村氏が強調する成功のセオリーで最も重要なのは、「いきなり物件探しから始めない」ことである。多くの初心者が陥りがちなこの行動こそが失敗の原因だと指摘する。まず初めに行うべきは「ゴール設定」であり、毎月いくら稼ぎたいのかという具体的な目標を定めることが不可欠だという。目標金額が決まれば、それを達成するためのプラン、狙うべきエリア、利用すべき金融機関といった戦略が自ずと見えてくる。
動画では、複数の成功事例が紹介されている。医療系企業に勤務する女性は、自己資金約300万円で相続物件を大幅に値引き交渉し、最終的に利回り14%の高収益物件へと再生させた。また、専業主婦歴が長い女性が極めて低価格の物件を購入し、家賃収入という売上実績を作ることで金融機関から事業主として見なされ、次の融資に繋げた事例も示されている。
木村氏は、不動産投資は「やり方さえ知ってしまえば誰にでもできる」と強調する。特に女性は、課題を乗り越えようとする意欲が高い傾向にあり、成功率も高いと分析する。ゴール設定の次にプラン作成、そしてエリア選定と金融機関対応を順に進めることで、無駄な時間や資金の消費を避けることができるという。
さらに木村氏は、コミュニティやスクールでの学びの重要性も指摘する。一人で情報収集や実行を進めると不安が大きくなるが、経験者からの情報共有や実務的なサポートを受けることで成功確率は格段に上がる。女性投資家は少数派であるがゆえに、参入した際の成功率が高い傾向にあるという分析も示された。
収入や資産形成に不安を抱える層にとって、実践的な投資手法の可能性を具体的な数字と事例で示した内容となっている。
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！