不動産投資系YouTubeチャンネルで、『【驚愕】2026年は自己資金ゼロスタートが当たり前に!?銀行が積極融資する"新時代"の理由とは?』と題した動画が公開された。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自己資金が少なくても不動産投資を始めるための具体的な戦略を解説している。



木村氏は冒頭で「自己資金を使わずに不動産を購入した経験がある」と明かし、自己資金がないことが投資の障壁にはならないと断言する。一般的に、自己資金が少ないと不動産投資は難しいと考えられがちだが、実際には融資戦略次第で道は開けるというのが木村氏の主張である。



動画で木村氏が強調するのは、金融機関ごとの特徴を理解した上での戦略的なアプローチである。物件価格の全額を融資で賄う「フルローン」や、諸費用まで含めて融資を受ける「オーバーローン」といった仕組みを活用すれば、自己資金をほとんど使わずに物件を購入できる可能性があると指摘する。



特に、建物は経年により価値が減少する一方で、土地の価値は長期にわたり維持される。そのため、土地評価を重視する金融機関であれば、古い物件でも融資を受けやすい傾向にあるという。木村氏は物件価格帯ごとに必要な自己資金と融資条件を図解し、フルローンやオーバーローンを活用した場合の自己負担額を具体的に示している。



自己資金が100万円から500万円程度の場合、中古戸建てや小規模アパートをターゲットに、フルローンやオーバーローンを狙うのが王道だと木村氏は語る。実際に、木村氏の生徒の中には自己資金100万円からスタートし、2年で戸建てを3棟購入し、年間約200万円の家賃収入を得ている事例もあるという。



木村氏はまた、金融機関の種類を使い分ける重要性にも触れている。一つの金融機関だけで全ての融資を賄うのは難しく、物件の種類や評価に応じて金融機関を使い分ける必要があるという。複数の金融機関の特徴を知り、場面ごとに最適な金融機関を選べれば、購入機会は格段に増える。



木村氏は「知っているか知らないかで数億円の差がつく」と述べ、自己資金の額だけで諦めるのではなく、融資や物件に関する正しい知識と戦略を身につけることの重要性を強調している。融資戦略を学ぶ環境に身を置く者にとって、資産形成の実現可能性は大きく広がる。