政治評論家・竹田恒泰氏「これは100%賃金上昇に繋がる」高市氏の経済政策を絶賛、デフレ脱却への道筋を徹底解説

政治評論家、作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「高市さんの政策が日本経済を良くする！投資促進【減税】！」と題した動画を公開。高市早苗氏が提唱する「投資促進減税」を「素晴らしい減税なんです」と高く評価し、日本経済復活の鍵であると力説した。



動画で竹田氏は、企業が大規模な設備投資を行った場合、その投資額の7%を法人税額から差し引くか、初年度に全額を減価償却費として一括計上できる「即時償却」かを選べるという減税案を解説。「失われた30年」と呼ばれるデフレスパイラルから脱却し、日本が成長戦略に乗るきっかけになる政策だと期待を寄せた。



この政策に対し「大企業優遇ではないか」という批判が挙がることを想定した上で、竹田氏はその見方を否定する。「投資をするということは、新しい工場ができる、新しいシステムが立ち上がる、新しいサービスができるということ」であり、必然的に雇用が生まれると指摘。雇用が増えれば労働市場の原理から「賃金は必ず上がるんです」と断言し、「雇用が増えても賃金は上がらないとかいうアンポンタンがいるんですよ。それは絶対にないです」と、一部の評論家の意見を強く批判した。



さらに竹田氏は、賃上げは企業が儲かった利益を恩恵的に還元するものではなく、「賃上げしないと人が辞めちゃう」「高い条件で募集しないと人が来ない」という、企業にとっての死活問題であると解説。この減税策は、企業が「今、投資したら得だ」と感じる状況を作り出し、投資と雇用、そして賃金上昇という経済の好循環を生み出すための重要な一歩であると述べ、その意義を強調した。