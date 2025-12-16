中島健人「セクシーだった」に山田裕貴「マジやめて、営業妨害」でも…
俳優の山田裕貴（35歳）が、12月15日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送）に出演。中島健人に「セクシーだった」と言われたと聞き、「ケンティー、マジやめて。何やってくれてんだよ、ケンティー。もう、営業妨害っすよ、本当に」と語った。
先週「キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）」にゲストで出演した中島健人が、リスナーからの「今年1番セクシーに感じたものを教えてほしい」という質問に対して、「あっ！彼はセクシーだったね。山田裕貴くん」と、来年公開予定の「ちるらん 新撰組鎮魂歌」で共演した山田の名を挙げた。
この情報が山田の耳にも届いたそうで、「ケンティー、マジやめて。何やってくれてんだよ、ケンティー。もう、営業妨害っすよ、本当に。こっちはさ、近所に住むさ、身近なお兄ちゃんでラジオやってんのよ」「倒置法で俺のセクシーをバラすんじゃないよ」と文句を言いつつ、「セクシーな部分がやっぱちょっと意気投合しちゃったのかな？」「なんかお互いのセクシーが反応しちゃったのかな、俺はね、本当にケンティーのこと好きになっちゃって」と、中島にセクシーと言われたことを喜び、番組のゲストに来て欲しいとアピールした。
