Photo: SUMA-KIYO

真冬でも、車でショッピングモールへ行くくらいなら、モコモコのジャケットはオーバースペック。

着たままだと暑すぎるし、脱いで持ち歩くのは面倒なんですよね。

かといって、薄着だと駐車場からの移動が寒いし、季節感がなくてちょっと浮いてしまうのも気になるところ…。

着っぱなしでも快適な一着

Photo: SUMA-KIYO

そんな冬の“ちょっとそこまで”にピッタリなのが、アークテリクスの「Atom Hoody（税込 49,500円）」。

保温性と通気性のバランスに優れた、アクティブインサレーション分野の草分け的存在です。

Photo: SUMA-KIYO サイドパネルは、通気性の良いフリース生地を採用

一番の特徴は、快適に着れる気温の幅が広いこと。ロンTの上にサッと羽織るだけで、僕の体感では気温10〜23度くらいまで快適に過ごせます。

その秘密は、内部に使われている中綿素材「Coreloft（コアロフト）」。この素材は、細い化繊繊維をふんわりと絡ませて空気を多く含む構造になっており、外気を遮断しながらも余分な熱や湿気を逃がす性質を持っています。

そのため、寒いときにはしっかり暖かく、体が温まってくると自然に熱を逃がしてくれる。つまり“着っぱなし”でも快適でいられる温度域が広いというわけです。

先日も、このジャケットを着て車でショッピングモールへ出かけたのですが、車内でも暑くならず、外では冷たい風をしっかりカット。モールの中でも暑すぎることなく快適で、家を出てから帰るまで一度も脱ぐことなく過ごせました。

ストレスゼロのレイヤリング

Photo: SUMA-KIYO

「Atom Hoody」は、単体で着るだけでなく、真冬にはミドルレイヤーとしても優秀。表面の生地は滑りが良いため、上にアウターを重ねてもごわつきません。

ストレッチ性も高く、腕まわりや肩の動きもスムーズ。さらに通気性があるので内部の湿気を逃がしやすく、厚手のダウンの下に着てもムレにくく快適に過ごせます。

アクティブシーンでも活躍

Photo: SUMA-KIYO

「Atom Hoody」は、本格的な登山を想定してデザインされているため、寒い季節のアクティビティにも最適。適度な保温力と通気性でオーバーヒートや汗冷えを防いでくれるので、登山やバックカントリーのハイクアップ、ジョギングやウォーキングなど、汗をかくシーンの行動着としても重宝します。

さらに、中綿は濡れても保温力を維持してくれるため、急な雨など、もしものときにも安心感があります。趣味の登山では、基本的にベースレイヤーの上にアウター感覚で着ることが多く、夏の高山から冬の低山まで幅広く使えるので、今ではアウトドアライフにも欠かせない一着です。

豊富なラインナップ

Photo: SUMA-KIYO

豊富なカラーバリエーションも、「Atom Hoody」ならではのポイント。定番のブラックは使い勝手抜群ですが、他のカラーもそれぞれ個性があって魅力的です。