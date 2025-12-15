女子ゴルフの「フジサンケイレディス」が、完全消滅することが14日わかった。

1982年に創設され、ファイブハンドレッドC（静岡）を舞台にスタート。富士桜CC（山梨）、富士レイクサイドCC（同）を経て、2005年から男子の「フジサンケイクラシック」の会場だった川奈ホテルGC富士C（静岡）に移し、いくつもの名勝負が繰り広げられてきた。

今年は主催者のフジテレビによる、元男性タレントの女性トラブルを巡る対応などが影響して、中止に。竹田麗央が優勝した昨年の42回大会が最後となった。

往年のファンが「川奈」で思い出すのは、87年大会の尾崎将司（通算6勝）の奇跡のチップインだろう。16番パー5でグリーン下のラフからの3打目がカップイン。このイーグルでトップに立ったものの、続く17番パー3で、第1打をグリーン右下に落とす大ピンチに見舞われた。第2打は、はるか頭上のグリーンへ向かってのアプローチ。このボールがグリーンに落ちるとスルスル転がり、カップの中に消えて3度目の優勝を手にした。

「世界トップ100コース」に毎回選ばれる国内屈指の名門コースは数々のドラマを生んできたが、ここでプロのトーナメントが行われないのは寂しい限り。

川奈育ちの石井明義プロもこう言う。

「川奈はアップダウンが激しいので、女子プロから『疲れる』という声をよく聞ました。でも、富士山と太平洋を望む雄大な景観は、日本ならではのシーサイドコース。厳しい海風が吹くことも多いですが、プロがあらゆる技術を見せてくれる最高の舞台です。フジサンケイのイメージが強く残っているコースですが、自社の冠で女子のトーナメントを開催したい企業は多いと聞きます。何とか川奈での大会を続けてほしいです」

石井プロによれば、大会で使っていた16番パー5は「防風林になっていた左の松林が松くい虫で枯れてしまったが、海が大きく見えて景観は良くなった」という。他のホールもずいぶん松が枯れてしまい、選手にとっては海風が厳しくなるが、「うちが川奈でやります！」と手を挙げてくれるスポンサーはいないだろうか。