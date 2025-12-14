この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」のりゅう先生が、最新動画『AIでは生成できない仕事を解説します。感情と空気を扱う人間マーケティング。』で、AI時代のマーケターに求められる視点、そしてAIでは決して到達できない“人間ならでは”の価値について持論を展開した。



冒頭、りゅう先生は「AIを否定しているわけではない」と繰り返し断言したうえで、「AIだけで作ったコンテンツがヒットし続けるのは違う」と切り捨て、その未来を見据えて「AIとの付き合い方こそマーケターが考えなければいけない」と問題提起。



今回のテーマは「AIにできないこと」にフォーカス。「AIが生成できないものにこそ注目し、それを押し出せば勝てる」と語り、AIを過信しすぎる風潮に一石を投じた。「AI、AI言ってる人たち儲かってないよね」と鋭く指摘し、「実を取れてる人はAIではできないことに注力している」と違和感を語った。



りゅう先生が挙げた“AIにできない三大要素”の一つ目が「一次体験から生まれる物語」。AIが模倣できても「自分で感動を経験することはできない」「人の心を動かすのは“平均値”ではなく“体温“」と、人間ならではのライブな経験の重みを強調した。実例としてスターバックス創業者がイタリアのカフェ文化を“現地体験”したことから誕生した「サードプレイス」の発想を紹介し、「優秀なマーケターになりたければ、チャレンジし体験を積め」と熱を込めた。



二つ目は“情のグラデーション（感情の揺らぎ）”。「AIの感情は単語止まり」「矛盾や揺らぎこそが購入の動機」だと説き、人間の複雑な感情推移や葛藤をとらえた時に「究極の罪悪感と快楽といった二律背反が強い共感や刺さるコピーになる」と指摘。さらに「自分が実際に商品を買って全感情を書き出す体験こそ最強」と語り、「代弁できる人がビジネスで勝つ」との独自見解も打ち出した。



そして三つ目は「文化的コンテクストと場の空気」。「空気を読む力、歴史や人間関係を積み重ねた場の“重み”はAIでは100％再現できない」と言い切り、「京都の老舗が『うちの味を守る』という一言の重み」に象徴される非言語の共有感覚や文化的な“哲学”の翻訳こそ、日本的マーケティングの肝だと論じた。



締めくくりとして、「スペックだけでは人は買わない」「平均的なAIコピーと、生にこだわるコピーで実際に二極化が進んでいる」と現状を総括。「正直、AIだけにハマりすぎる人はもったいない」と警鐘も鳴らし、「AIは便利で素晴らしいが、本質的な人間の仕事を強化すべき」「今こそAIでできないことに目を向けて欲しい」と力強く呼びかけた。