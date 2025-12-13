²£»³Íµ¡ÖÁ´¼£2¥«·î¡×¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Õºá¡Ä¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù2ÅÙ¤á¤Î»ö¸Î¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ËÊç¤ëÉÔ¿®
¡¡12·î12Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿! ¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤ËÁ´¼£2¥«·î¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÉé½ý¼Ô¤ò½Ð¤¹»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ô¤´Êó¹ð¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢11Æü¸á¸å¡¢¥í¥±¤Ç²£»³¤¬Éé½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯É½Ê¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ï±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¤ÇÁ´¼£2¥«·î¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅ¾Âæ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¥²¡¼¥à¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡12Æü¤ÎÌë¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤Ï²ñ°÷À©¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Øµ²±Ç¦¼ÔÀïÂâ ¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡Ù¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ô²£»³¤µ¤ó¤¬²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¸æ¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²£»³¤ËÁ´¼£2¥«·î¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤ó¤«¤Ç²ø²æ¤µ¤»¤ë¤Ê¤è¡Õ
¡Ô¹øÄÇÇ±ºÃ¤Ê¤ó¤Æ°ìÂç»ö¡£´í¸±¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤È¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ËÌµÍý¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸¤Î²ø²æ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤µ¤»¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë²¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Î ¤â¤¦¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥Ã¥¥ê¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¡£2018Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤ÇÉé½ý¼Ô¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö2024Ç¯11·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ù¤Î»³ËÜ¹À»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ÇÏ¾¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢·§¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤«¤éÆæ¤ÎÎÐ¿§¤Î±ÕÂÎ¤òÅÇ¤¤«¤±¤é¤ì¤ë´ë²è¡ØÉÃ¤Ç¤²¤í¤Ã¤¯¤Þ¤¯¤ó¡Ù¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢±ÕÂÎ¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Î»ö¸Î¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯Â¤é¤º¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï²£»³¤µ¤ó¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢2ÅÙ¤Î»ö¸Î¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²£»³¤Ï10·î´ü¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤äABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¶É¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ø¥¶! Å´ÏÓ! DASH!!¡Ù¤ä¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤ÏSUPER EIGHT¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØEIGHT-JAM¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¤â2026Ç¯1·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç½ÅÍ×¤Ê ¡ÈÀïÎÏ¡É ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡12Æü¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Å»ö¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä¾¶á¤Î»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£