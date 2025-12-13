Ê¿ÌîÊâÌ´V¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡¡¹¤¬¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ë¾×·â¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³Ú¤·¤ß¤À¡×
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ëº£µ¨³«ËëÀï¤¬12Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ä¥²È¸ý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÎÆüËÜÀª¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬93.50ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬90.25ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢3°Ì¤ÎÊ¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¤¬89.00ÅÀ¤Ç3°Ì¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÌîÊâ¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë93.50ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°Àï¤Î¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¸ø¼°Àï½éÄ©Àï¤·¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä2²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ÇÄù¤á¤¿¡£2ËÜÌÜ¤Ï¥é¥¹¥È¤Ë¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÃ¯¤â1ËÜÌÜ¤Î¥¹¥³¥¢¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤Ï1²óÌÜ¤Î90.25ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢Ê¿ÌîÎ®¤Ï1²óÌÜ¤Ë25.50ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Ë89.00ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç2¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎHPÀª¤¬WÇÕ¤Ç¹¥È¯¿Ê¡£É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¸÷·Ê¤ËX¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡¡ÆüËÜÀªÉ½¾´ÂæÆÈÀê¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÆüËÜ¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡ÖÆüËÜ¿ÍÉ½¾´ÂæÆÈÀêÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡ª¡×
¡ÖÉ½¾´ÂæÆüËÜÆÈÀê¤¹¤´¤¤¡ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤¡¡×
¡¡Æ±Æü¤Î½÷»ÒHP¤Ç¤Ï¡¢16ºÐ¤Î¹©Æ£ÍþÀ±¡Ê¤ê¤»¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬2²óÌÜ¤Ë90¡¦25ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼«¿È½é¤ÎWÇÕÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë2°Ì¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¡£
