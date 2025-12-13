Éüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë»°ãø photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

9·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï°Ê¹ß¡¢Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿»°ãø¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»Ø´ø´±¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¿ô¿Í¤Î²ø²æ¿Í¤ÎÉüµ¢¤òÌÀ¤«¤·¡¢»°ãø¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡Ö»°ãø·°¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡¢¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£Èà¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ëÁªÂò»è¤À¡£¤À¤«¤é²æ¡¹¤Ï·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×

¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£·°¤ÏÄË¤ß¤ÎÌäÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢º£½µ¤âÎÉ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¤è¤ê¡Ë

¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë»°ãø¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»°ãø¤Ï¤³¤³¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£