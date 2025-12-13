¤¨¡¢¤³¤Î¡ÖMac mini¥±¡¼¥¹¡×µ¡Ç½¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÍßÄ¥¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Mac mini¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¹âÀÇ½¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤³¤ê¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤¬¿´ÇÛ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Spigen¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦C1¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Mac miniÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤¬¡¢²û¤«¤·¤ÎiMac G3¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¢¥À¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëËÉ¿Ðµ¡Ç½¤ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀßÃÖ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³ê¤ê»ß¤á¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Mac miniÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤ÎiMac G3¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸½Âå¤ËÁÉ¤ë
Spigen¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦C1¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸å´ü¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿iMac G3¤äPower Mac G4 Cube¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ó¥À¥¤¡¦¥Ö¥ë¡¼¤È¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎAppleÀ½ÉÊ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í·¤Ó¿´¤È¥Ý¥Ã¥×¤µ¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mac mini¤ò¤¿¤À¤ÎÌµµ¡¼Á¤ÊÈ¢¤«¤é¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¼çÌòµé¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¡£
Spigen¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦C1¥·¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÅý°ì´¶¤â±é½Ð¤Ç¤¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½¤òÊÝ¤ÄÈëÌ©¤ÎËÉ¿Ð¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
Spigen¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦C1¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿PVC¥À¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¡¢Mac mini¤Ø¤Î¤Û¤³¤ê¤Î¿¯Æþ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ÀºÌ©µ¡´ï¤Ç¤¢¤ëMac mini¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤³¤ê¤ÏÀÇ½Äã²¼¤ä¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂçÅ¨¡£¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆMac mini¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê·¿¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÏÀµ³Î¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÄÌµ¤À¤Ï³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Î¼Â¤Ë¤Û¤³¤ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤â·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡ªÇ®¤òÆ¨¤¬¤¹°Â¿´Àß·×
Spigen¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦C1¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÄìÌÌ¤Ë¤Ï³ê¤ê»ß¤á¥·¥ê¥³¥ó¥Ù¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÀßÃÖ¤ò¼Â¸½¡£¿¶Æ°¤Ë¤è¤ë¥º¥ì¤äÍî²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Mac mini¤Î³Æ¥Ý¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÈ´¤º¹¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌµ¤¸ý¤ÏËÜÂÎ¤ÎÇÓÇ®¤òË¸¤¬¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÇ®¤¬¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¡£
¾¦ÉÊÀ£Ë¡¤Ï13.8¡ß13.9¡ß6.5cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥Ç¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÍýÁÛ¤Î¥±¡¼¥¹
²û¤«¤·¤ÎApple¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ¿Ð¡¦°ÂÄêÀßÃÖ¡¦ÇÓÇ®ÂÐºö¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½¤ò´°È÷¡£
Mac mini¤òÃ±¤Ê¤ë¹âÀÇ½¥Þ¥·¥ó¤«¤é¡¢¥Ç¥¹¥¯¤òºÌ¤ë¡ÖÌ¾µ¡¡×¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥â¥À¥ó¤Êµ¡Ç½À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤·Á¤ÎMac mini¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Mac mini M4/M4 ProÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÅ¬¹ç¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´¹ØÆþÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: Amazon.co.jp,Storyhub
