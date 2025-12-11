東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が、「みんなのウェディング」口コミランキング浦安・舞浜エリアにて、7年連続の総合1位を獲得。

受賞を記念して、お得な来館特典・成約特典付きの「受賞記念限定ブライダルフェア」を3か月限定で開催されています！

浦安ブライトンホテル東京ベイ「受賞記念限定ブライダルフェア」

開催期間：2025年12月1日（月）〜2026年3月1日（日）

来館特典：

・平日 ホテル直営レストランでの人気ランチビュッフェ無料招待

・土日祝日 国産牛のロッシーニと鮑のパイ包みのWメインを含む婚礼コース料理の無料試食

成約特典：挙式料無料、その他期間限定の嬉しい成約特典を多数用意

浦安ブライトンホテル東京ベイが、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」において2026年浦安・舞浜エリア口コミ総合1位を受賞。

2020年から7年連続となる受賞を記念して、“挙式料無料！”のお得な成約特典付きフェアが3か月限定で開催されています☆

浦安・舞浜エリアは、首都圏の中でも結婚式場やホテルがひしめくウェディング人気エリア。

そんな中、7年連続で総合1位受賞を果たした浦安ブライトンホテル東京ベイの結婚式には、口コミ1位に選ばれる理由があります。

寄せられたコメントの中で多いのは、なんといってもスタッフへの評価。

「スタッフ対応が特に素晴らしかったです」「スタッフさん達が本当に素敵！」など、喜びのコメントがたくさん寄せられました☆

ほかにも、会場や料理など、様々な部門で良い評価を得ています！

また、浦安ブライトンホテル東京ベイは、新浦安駅直結で徒歩1分とアクセス抜群。

ホテルは宿泊棟とブライダル棟に分かれており、結婚式で訪れた人たちがゆったり過ごせる、まさに「ブライダルのためのホテル」です。

ブライダルフェアへの来館は、口コミ1位の理由を体感できる絶好のチャンス。

特に、2025年12月1日〜2026年3月1日までの3か月限定で開催する「受賞記念限定ブライダルフェア」では、お得な特典が用意されています☆

平日は、ホテル直営レストランで人気ランチビュッフェに無料招待。

土日祝日は、国産牛のロッシーニと鮑のパイ包みのWメインを含む、婚礼コース料理の無料試食が来館特典として用意されています。

口コミでも高評価を集めている、浦安ブライトンホテル東京ベイの料理を無料で堪能できる限定ブライダルフェア。

さらに、挙式料無料など、期間限定でさまざまな成約特典も！

まだ、具体的に結婚式のことを決めていない方も、経験豊富なプランナーがしっかり寄り添います☆

7年連続で口コミランキング浦安・舞浜エリア総合1位を獲得したことを記念して、期間限定のお得なブライダルフェアを開催。

浦安ブライトンホテル東京ベイの「受賞記念限定ブライダルフェア」は、2025年12月1日〜2026年3月1日まで開催です！

