株式会社オートバックスセブンは、加盟店契約を結んでいる大興産業株式会社とともに、「オートバックスセコハン市場岩出」を2025年12月5日（金）に和歌山県岩出市のスーパーオートバックス岩出内に新規オープンしたと発表した。

同店舗は、中古のカーナビやタイヤ・ホイールなどのカー用品を取り揃えるほか、不要品の買取サービスも提供。店舗での対面販売に加え、オンラインでの買取・販売にも対応し、幅広いユーザーの利便性向上を図る。グループとしては同市場で21店舗目の展開となる。

「オートバックスセコハン市場岩出」を和歌山県岩出市のスーパーオートバックス岩出内に、2025年12月5日（金）オープンいたします。

このたびオープンする店舗は、カーナビゲーションやタイヤ・ホイールなどの中古カー用品や、アウトレットカー用品をお求めやすい価格で、幅広く取りそろえております。さらに、不要になったカー用品の「買取サービス」も行っており、スーパーオートバックス岩出でカー用品を買い替える際もお気軽にご相談いただけます。

■オートバックスセコハン市場 ホームページ：https://secohan.autobacs.com/

近くにお住まいでない方にもご利用いただけるサービスとして、オンラインで中古カー用品の買取・販売も展開しております。詳しくはホームページよりご確認ください。

店舗の概要は、以下の通りです。

店舗名 オートバックスセコハン市場岩出 開店日 2025年12月5日（金） 所在地 〒649-6235 和歌山県岩出市西野30（スーパーオートバックス岩出内） 連絡先 TEL. 0736-62-7650 駐車台数 200台 営業時間 10:00～19:00 定休日 なし 経営母体 大興産業株式会社 代表取締役 土岐 政晃

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,054店舗

オートバックス 518店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 3店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 21店舗 （18） Smart＋1（※2） 16店舗 （13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ（※1） 413店舗（410）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

