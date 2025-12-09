8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生し、地震により少なくとも34人がけがをしています。またこの地震に伴い、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表されました。青森から中継です。

最大震度6強を観測した青森県八戸市からお伝えします。私はいま、長者山新羅神社に来ています。

境内では、大きな石燈籠が何基も倒れてしまっています。衝撃の大きさを物語っています。鳥居を見ると、由緒書きの看板が傾いてしまっています。そしてお札を納める場所の屋根が崩れてしまっています。

神社の方に話を伺いました。正月の準備をしている矢先だったということで、とても肩を落としていました。社殿の扉のガラスが割れてしまっています。先ほどまで、このガラスの片付けをしていました。そして社殿の奥の本殿、1827年に改築してからそのままの状態でで残っている伝統あるものなのですが、その本殿に穴が空いてしまいました。

8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5、最大震度6強の地震がありました。

最大10市町村に一時、避難指示が出されました。八戸港とむつ小川原港で40センチの津波が観測されています。

東北町では陥没した国道に軽乗用車が転落し、乗っていた50代の男性が軽いけがをしました。

青森市では地震の直後「ストーブが倒れた」と通報があり、住宅1棟と軽トラックを全焼しました。この火事で65歳の男性がやけどを負いましたが命に別条はありません。

消防などによりますと、県内では地震により少なくとも22人がけがをしました。いずれも命に別条はありません。

むつ総合病院では地震の影響でスプリンクラーの故障で病棟が水浸しになり、入院患者80人の移動が必要になっています。

八戸東高校では校舎の基礎にひびが入るなどしました。八戸市と三戸郡のすべての県立学校が休校しました。

東北新幹線は盛岡・新青森間の上下線で始発から運転を見合わせ、午後3時ごろの運転再開を見込んでいます。