「このままではゴーストタウン化してしまう」日産・追浜工場の生産終了で壊滅寸前、シャッター街に残された住民の悲痛な叫び
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が「【廃墟化】日産工場の閉鎖で街は壊滅寸前...残された商店街とゴーストタウン化の現実【追浜】」と題した動画を公開。かつて日産自動車の企業城下町として栄えた神奈川県横須賀市追浜が、工場の車両生産終了決定によってゴーストタウン化の危機に直面している現状をレポートし、一つの企業の決断が街の未来を大きく揺るがす現実を伝えている。
動画は、かつて「昼夜問わず人で溢れ返った」という商店街が、今やシャッターの下りた店舗が目立つ寂しい風景に変わってしまった様子から始まる。この街の変貌の背景には、街の中心的存在であった日産自動車追浜工場の衰退がある。
追浜工場は1961年に日本初の本格自動車工場として誕生し、最盛期には従業員数が1万人を突破。街は工場労働者とその家族で活気に満ち、まさに「日産の街」として発展を遂げた。しかし、自動車産業の構造変化や海外生産へのシフトに伴い、工場の規模は縮小。そして2027年度末をもって完成車の生産を終了し、機能を九州工場へ統合することが発表された。
この決定は、地域経済に深刻な影響を与えかねない。動画では、住民から「工場が閉鎖したらこの街は終わりです」「このままではゴーストタウン化になってしまう」といった悲痛な声が上がっていることを紹介。市内だけで約3000人に上る関連雇用者の行方や、「住宅ローンを抱えており簡単に引っ越せない」といった従業員の切実な悩みにも触れている。
この不安は、計画が遅延している駅前の再開発事業にも影を落とす。日産の決定は、単なる一工場の生産終了にとどまらず、街全体の未来を左右する大きな問題となっている。
霞氏は、それでも街には「人の営みと温もりは絶えていない」と語る。そして、「工場と街として培われた協力と支え合いの精神」が、これからの追浜を再び支える原動力になるのではないかと期待を寄せた。日産との関係性が変わる中で、街がどのように未来を築いていくのか、その動向が注目される。
