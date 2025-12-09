トヨタ新型「SUVミニバン」!? 全長4.7m級「ヴォクシー」サイズ＆便利な「全ドアスライドドア」採用！ カクカクデザインもイイ「クロスバンギア」とは

SUVミニバン！

自動車メーカーや関連企業が未来のモビリティを提案する場であるモーターショー。2023年10月28日から11月5日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2023（JMS2023）」において、ひときわ来場者の注目を集めた一台のコンセプトカーがありました。

トヨタグループの一員であり、ミニバンや商用車の開発・生産を手掛けるトヨタ車体株式会社が世界初出展した参考出展車、「クロスバン ギア コンセプト（X-Van Gear Concept、以下クロスバン ギア）」です。

このモデルが掲げるコンセプトは、乗用ミニバンの大空間とSUVのアクティブなスタイルを両立した新しいカテゴリーの創造です。

多様化する現代のライフスタイルに合わせ、すべての人が人生を楽しむ次世代のキャブワゴンとして提案されました。

従来のミニバンが持つ高い実用性や居住性に、近年人気のSUVが持つタフさや道具感を融合させ、クロスオーバーミニバンというジャンルを開拓しようという試みです。

エクステリアは、そのコンセプトを体現するかのように、箱型のキャブワゴンスタイルをベースにしつつ、SUVの要素を大胆に取り入れています。

全体的なフォルムは、近年の流麗なラインとは一線を画す、カクカクとしたタフなデザインが特徴です。

ボンネットやルーフ、フェンダーの周囲にはブラックの樹脂パーツを配置。これらは単なるアクセントではなく、無造作に物を置いても傷や汚れがつきにくいケアフリー素材（強化塗装）を採用し、日常の足からアウトドアまで道具として使い倒せるSUVらしさを強調します。

クロスバン ギアの最大のハイライトといえるのが、革新的なドア構造です。車体中央のBピラー（柱）をなくした大開口ドアを採用。助手席側の特殊な開閉機構と後席スライドドアの組み合わせにより、ドアを開けた瞬間に側面に柱が存在しない巨大な開口部が現れます。

これにより、自転車や釣り竿、大型のキャンプ道具といった長尺物や大きな荷物の積み下ろしが容易になります。Bピラーレス構造は使い勝手を飛躍的に高める機能的な提案といえるでしょう。

インテリアはリビングのような空間をテーマに設計。明るいカラーリングと開放的な天井デザインにより、まるで自宅のソファでくつろいでいるかのような室内を実現しました。

シートレイアウトは3列6人乗り。使用用途に合わせて変更できる6つのシートアレンジを用意し、助手席を回転させて後席と対面にしたり、2列目シートをテーブルとして活用したりと、停車中も楽しめる空間づくりがなされています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mm、室内長は2965mmです。

このサイズ感は、トヨタの主力ミニバンである「ノア」や「ヴォクシー」とほぼ同等で、日本の道路環境において“ちょうどいいサイズ”とされるカテゴリー。扱いやすさと広さを両立したパッケージは、多くのユーザーにとって現実的な選択肢となり得ます。

パワートレインはコンセプト段階のため詳細は非公表です。ただし市販化を想定する場合、そのボディサイズや出展者の性格を踏まえると、ノア／ヴォクシー同様のTNGA-Cプラットフォームをベースとする可能性は高いと推測できます。高効率なハイブリッドやガソリン仕様の採用、4WD設定も期待されます。

公開以来、クロスバン ギアは高い注目を集め続けています。SNSやメディアでは、その斬新なスタイルが話題となり、アウトドア志向のユーザーから熱い支持を得ています。

現時点で市販化の正式アナウンスはありませんが、2024年3月に意匠関連の動きが報じられたことで期待は一段と高まりました。既存のミニバン市場とは異なる需要を掘り起こすポテンシャルを秘めており、市販化の可能性は十分にあると考えられます。

もしクロスバン ギアが世に出れば、ノアやヴォクシーが属するファミリー向けとは一線を画す、よりアクティブ志向のユーザー層を狙う新カテゴリーの開拓者となるはずです。