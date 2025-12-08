この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。IT系現役会社員のネコさや氏が、YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で動画「ドコモの格安プラン『ahamo』徹底解説！他社から乗り換えた場合のメリット・デメリットは？特典・キャンペーン/通信品質など」を公開。NTTドコモが提供するオンライン専用プラン「ahamo」について、その仕組みと魅力を解説した。



ahamoは、月額2,970円で30GBのデータ通信が利用できるドコモのオンライン専用プランである。さらに「大盛りオプション」を追加すれば、月額4,950円で110GBまで利用可能だ。5分以内の国内通話が何度でも無料、テザリングも追加料金なしで利用できるなど、シンプルな料金体系が特徴となっている。



ドコモの他のプランとの大きな違いは、この「シンプルさ」にある。例えば「ドコモ MAX」などのプランは、家族割や長期利用割引といった複数の割引条件を適用することで料金が変動する複雑な仕組みを持つ。それに対し、ahamoは「割引条件は一切なしで、とにかく分かりやすい」のが魅力だとネコさや氏は説明する。



安さの一方で懸念される通信品質については、「ahamoはドコモの5G/4Gネットワークをそのまま利用しているため、通信品質は通常のプランと同じで安心」であると指摘。プラチナバンドにも対応しており、地下や建物内でも安定した通信が期待できるという。



また、メリットとして「海外でもそのまま利用できる」点を挙げる。月間30GBのデータ容量内であれば、追加料金不要で海外91の国・地域でデータ通信が可能だ。さらに、データを使い切っても「最大1Mbpsで通信可能」であるため、速度制限後もSNSの閲覧や低画質の動画視聴なら問題なく行える。



ただし、デメリットとして「ドコモショップでのサポートは有料」であることや、「ファミリー割引」や「ドコモ光セット割」といった各種割引の対象外である点も解説。シンプルで分かりやすい料金体系と高品質な通信を両立させたいユーザーにとって、ahamoは有力な選択肢となりそうだ。