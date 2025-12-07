この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「＜大悲報＞新・楽天ギフトカード 手数料３％ 事実上オワコンへ ／ 代替ルートのご紹介」と題した動画を公開。2025年12月15日から販売が再開される新「楽天ギフトカード」に3%の手数料が課される仕様変更と、それに伴う代替ルートについて解説した。



今回の発表によると、2025年12月15日よりセブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップにて新仕様の楽天ギフトカードの販売が再開される。カードは1,500円から30,000円までの6種類の額面から選択可能だが、購入時に一律3%の手数料が差し引かれる。これにより、例えば1,500円のギフトカードを購入した場合、実際に受け取れる楽天キャッシュは1,455円分となる。



この手数料の導入により、これまで高還元率を誇っていたJALPayやau PAYプリペイドカードを経由するポイ活ルートは、還元率が大幅に低下、またはマイナスとなり、事実上の「オワコン」となることが指摘された。具体的には、JALPayを用いたミニストップルートの合計還元率は1.0%に、セブン-イレブンルートでは0%にまで落ち込む。



そこで動画では、楽天ギフトカードに代わる新たな高還元ルートとして「楽天Edy」の活用を提案。三井住友カード ゴールド（NL）などからRevolutやJAL Payを経由して楽天Edyにチャージし、その後楽天キャッシュへ交換することで、最大3.5%の還元率を実現できるルートを紹介した。ただし、楽天Edyから楽天キャッシュへの交換には、おサイフケータイ機能を搭載したAndroidスマートフォンが必須であり、iPhoneは非対応であるため注意が必要である。



楽天ギフトカードの手数料3%という仕様変更は、多くのポイ活ユーザーにとって大きな影響を与える。今後は、動画で紹介された楽天Edyを活用したルートが新たな高還元ルートの主流となる可能性がある。このルートを利用するためには、おサイフケータイ対応のAndroid端末の準備が必要となるだろう。