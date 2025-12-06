【BAMBI WATER】ブラが3年連続1位！スタイルナイトブラの実力を徹底紹介

“Quality Wear”ブランドとして人気を集めるBAMBI WATERが、「楽天年間ランキング2025」で大きな快挙を達成しました。看板商品のスタイルナイトブラは、インナー・下着・ナイトウェアジャンルで3年連続1位、アパレル全体でも年間2位に輝くなど、多くの支持を獲得。さらに関連アイテムやプロテインシェイクも受賞し、幅広いジャンルで評価されています。今回は、年間を通して選ばれた受賞商品たちの魅力をまとめてご紹介します♡

3年連続受賞！スタイルナイトブラの魅力

BAMBI WATERの象徴ともいえる「スタイルナイトブラ」は、外出時もおうち時間も使える万能設計が人気の理由。

柔らかな着け心地と高いホールド力を両立し、脇高加工で横流れを防ぎながら、美しいバストラインを保ちます。特殊リフトパッドが自然な丸みを作り、24時間快適に過ごせる仕上がりに。

楽天市場では、インナー・下着・ナイトウェアジャンルで2023年から3年連続1位を獲得し、アパレル部門2位、総合ランキングでも年間25位という圧倒的支持を獲得しています。

【ツーハッチ】2025年ベストランジェリーAWARD受賞アイテムをチェック！

関連アイテムも多数受賞！人気の理由とは

スタイルナイトブラに加え、さまざまなカテゴリーで受賞したのも大きな話題に。

「プロテインシェイク」はダイエット・健康ジャンルで年間3位を受賞し、人工甘味料不使用で低カロリー・低糖質・低脂質を実現。Wプロテインと美容成分が入った“飲む美容習慣”として人気です。

また、シームレスタイプの「スタイルナイトブラシームレス」は、独自のバストメイクパネルでホールド力と軽い着け心地を両立。

さらに特許取得(*1)の『COMBINE製法』が使われた「ブラ イン サラキャミソール」も入賞し、キャミ1枚で整える新発想インナーとして注目を集めています。

(*1.特許第7671531号)

BAMBI WATERが選ばれ続ける理由♡

多彩なアイテムが受賞したことは、BAMBI WATERが“生活をアップデートする機能ウェア”として支持されている証。

着け心地、機能性、美しさのすべてを追求する姿勢が、多くの女性からの信頼につながっています。

これからも日常を心地よく彩るアイテムが続々登場しそう♪毎日のスタイルに寄り添うブランドとして、今後の展開にも注目です。